​El Girona fa pretemporada a la Garrotxa

✅ Feina feta en un primer dia de treball intens a La Vall d’en Bas!



🏋🏻‍♂️ Preparant-nos per arribar a la competició el millor possible! pic.twitter.com/LLHC1SW91D — Girona FC (@GironaFC) July 17, 2023

La visita del Girona FC a la Garrotxa comença a ser un clàssic d'estiu. Des de fa uns anys, el primer equip del club gironí aprofita les instal·lacions dela la Vall d'en Bas per donar el tret de sortida de la pretemporada.Enguany, el Girona ha tornat a trepitjar la comarca. Des d'aquest dilluns, els jugadors de Míchel s'entrenen a les instal·lacions de Royalverd que fa pocs dies també van acollir el festival Vallviva . La plantilla s'hi estarà fins al pròximL'estada del Girona a la Garrotxa servirà per veure'l jugar. Aquest dimecres, s'enfrontarà a l'Olot a l'estadi municipal a partir de les. Serà el primer partit de pretemporada, tant pels gironins com pels olotins.Abans de marxar de la Garrotxa, el Girona també farà un partit a porta tancada a les instal·lacions de Royalverd contra l'Andorra. La convocatòria de Míchel a l'stage garrotxí té jugadors com. Qui no ha viatjat fins a la Garrotxa ha estat Oriol Romeu, qui està a punt de tancar el fitxatge pel Barça.Després de visitar la Garrotxa, el Girona viatjarà adel 24 al 30 de juliol, on disputarà dos amistós contra el Sheffield United i el Blackburn Rovers.