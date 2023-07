​Festes Majors de la Vall d'en Bas 2023: dates i activitats

Joanetes Vista del nucli de Joanetes, a la Vall d'en Bas. Foto: Gencat

Dissabte 22:

· 10 h III Torneig de Vòlei Gespa

· 18 h Descobreix el que menges – Taller de magdalenes a Can Serrat

· 18:30 h Ball de la Sargantana i els Mosquits

· 21 h Sopar popular i elecció de la pubilla i l'hereu



Diumenge 23:

· 11 h Concert de sardanes amb la Principal de Banyoles

La Pinya La Pinya Foto: Ajuntament de La Vall d'en Bas

Dissabte 29:

· De 10 h a 13 h Descobreix el que menges – Taller d'aprendre a fer formatges al Local Social

· 17 h Campionat de truc per parelles

· 17 h Festa de l'escuma de colors

· 18:30 h espectacle infantil amb Pep Puigdemont

· 21 h Sopar popular

Hostalets d'en Bas Els Hostalets. Foto: Xavier Borràs.

Divendres 11

· 19 h Nocturna musical amb Menalic de Pera



Dissabte 12

· 11 h Descobreix el que menges – Visita al Molí del Perer amb tast inclòs

· 16 h Gran Gimcana Rural

· 21 h Sopar popular i concurs de pastissos

· 23 h Concert amb Balla Balla



Diumenge 13

· 11 h Simultània d'escacs

· 17 h La gran tarda de la mainada



Dilluns 14

· 19:30 h a 2 h Música a l'era



Dimarts 15

· 11 h Tamboketes, missa solemne i ball d'en Carpins i la Marieta. Seguidament sardana i vermut

Puigpardines L'església de Puigpardines Foto: Ajuntament de la Vall d'en Bas

Dilluns 14

· 21:30 h Sopar popular

· 23 h Espectacle pirotècnic. Seguidament balls de saló amb DJ Joan Soler



Dimarts 15

· 10:30 h Descobreix el que menges – Visita a l'obrador de Cal Diví

· 12 h Ofici solemne

Sant Privat Imatge d'arxiu de la festa major de Sant Privat. Foto: Xavier Borràs



Divendres 18

· 20 h Tritlleig de campanes

· 20:30 h Sopar popular

· 23 h Teatre a càrrec de la Colla dels Enredats



Dissabte 19

· 10:30 h Descobreix el que menges – Visita a Mas Tinosell

· 12 h Ofici solemne

· 15 h Campionat de truc

· 17:30 h partit de futbol amistós

· 17:30 h Animació infantil amb festa de l'escuma i inflables

· 00:00 h Carnaval d'estiu a la plaça major amb Sixtus i DJ Albert Zambrano



Diumenge 20

· 12 h Ofici Solemne

El Mallol Vista del poble del Mallol. Foto: experienciarural.cat

Divendres 25

· 20 h repicada de campanes i cercavila de la Xaranga del poble

· 21 h Sopar popular amb elecció de l'hereu i la pubilla

· 00:00 h Concert amb Son de Rosas (Tribut a La Oreja de Van Gogh), seguidament DJ Ona Giner



Dissabte 26

· 15:30 h XXVIV Campionat de truc al centre cultural de les Olletes

· 17:30 h Concurs de corquetes casolanes

· 18 h Festa de l'escuma

· 00:00 h Guerra de DJ fins que surti el sol amb DJ sorpresa, Ernest Codina i Àngel i Dimoni



Diumenge 27

· 10 h Descobreix el que menges – Visita a Mas El Boscà

· 12 h Missa solemne

· 18 h Audició de sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera

Sant Esteve d'en Bas El poble de Sant Esteve d'en Bas Foto: Turisme Garrotxa

Divendres 15

· 19 h Cercavila amb els Gegants, el Burro Savi i la Burrassa

· 20:30 h Pregó

· 21 h Penjada del burro a la plaça Major

· 21:30 h Sipar popular amb elecció de la pubilla i l'hereu

· 23 h Playback Lletissons Talent Show

· 1:30 h DJ Lletissons



Dissabte 16

· 9 h Campionat de Petanca

· 11 h Joc del burro

· 12 h Descobreix el que menges – Taller amb llegums de Can Guidic

· 16 h Campionat de botifarra

· 17 30 h Baixada de karts sense motor

· 20:30 h Disfressagreca

· 22:30 h Cercabirra musical

· 00:00 h Concert amb The Killing Hits i DJ Àngel i Dimoni



Diumenge 17

· 9 h Sortida BTT

· 10:30 h Burrastorming

· 12 h Ofici solemne

· 12:30 h Vermut musical

· 18:30 h Sardanes i ball dels Gegants i el Burro Savi



Dilluns 18

· 17 h Tornaboda popular amb sardanes

· 20:30 h Baixada del burro

Com cada estiu, lacelebra set festes majors. Enguany, els set principals nuclis del municipi tornaran a organitzar les seves celebracions. Des del juliol i fins al setembre, la Vall d'en Bas viurà diferents caps de setmana amb activitats per a tota la família, tant de dia com de nit.. Per aquest ordre, repassem el programa d'activitats de cada festa major de la Vall d'en Bas.