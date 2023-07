​Diversos municipis de la Garrotxa tornen a obrir les seves piscines per fer front al pic de calor

Tres municipis de la Garrotxa han comunicat aquest dimarts que les piscines dels seus municipis obrien portes per a combatre el pic de calor que s'està vivint a la Garrotxa . Els Ajuntaments de cada poble han anunciat que els veïns empadronats al municipi tindrien entrada gratuïta o descomptes per aquesta jornada.Un dels que ja va obrir la piscina a tots els veïns en el primer episodi de calor viscut fa una setmana va ser l', qui ha repetit la mesura aquest dimarts. Per tant, la piscina de Besalú serà gratuïta per a tots els veïns del poble durant el dia d'avui com a "refugi climàtic".A lestambé han decidit finançar el 50% del tiquet d'entrada a la piscina del càmping l'Alguer a tots els veïns empadronats al poble. El tiquet s'ha de passar a buscar a l'Ajuntament.I a, també han anunciat que la piscina de Can Xel serà gratuïta per tots els veïns del municipi durant aquest dimarts. En aquest cas, els tiquets es poden recollir directament a la piscina.La mesura no és nova i ja es va produir fa una setmana també en altres pobles com Montagut i Oix o Maià de Montcal. Els Ajuntaments l'impulsen per garantir un espai com a "refugi climàtic" per als ciutadans.