​Arriba el segon pic de calor de l'estiu amb temperatures que poden superar els 40° a la Garrotxa

Nou dimarts d'altes temperatures a la Garrota. Fa només una setmana, la comarca també va viure un dimarts calorós que, al final, no va suposar temperatures rècord . Per aquest dimarts, s'ha tornat a preveure que els termòmetres s'enfilin fins a dalt i puguin trencar registres de calor.El quadrant nord-est del país és el que podria registrar les temperatures més altes, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, on hi ha la. Les pitjors hores de calor es repartiran entre matí i tarda. El Meteocat ha emès un avís dede. Durant aquestes franges, la temperatura pot arribar als 40° o superar-los. De cara a dimecres, la situació millorarà i els avisos per calor del Meteocat desapareixeran.A la Garrotxa,per calor "molt intensa" durant les mateixes hores que els avisos del Meteocat (de 6 a 18 h). Per això, es recomana hidratar-se molt durant el dia (encara que no es tingui set) i evitar fer activitats a l'exterior durant les hores de més calor.