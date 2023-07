​Sostenibilitat i literatura es troben aquest cap de setmana a les Preses

Després d'una primera edició passada per aigua, aquesta vegada els organitzadors de lano hauran de patir. Aquest dissabte el poble garrotxí acull la segona edició d'aquesta fira que es caracteritza per tractar la sostenibilitat en el món editorial. El certamen només permet la participació a editorials que hagin imprès les seves obres al mateix territori de distribució.Enguany, la data de la Fira s'ha traslladat de finals de setembre a aquest cap de setmana del 15 de juliol. La decisió correspon en el fet de no coincidir amb lade Besalú que aquest 2023 es tornarà a celebrar a la tardor . En la seva segona edició, la fira presenca comptarà amb més d'una trentena de parades d'editorials que es repartiran durant dissabte pel carrer Major del poble.Tot i que aquest divendres ja s'han organitzat unes jornades professionals sobredins el marc de la fira, dissabte serà el dia fort. Hi haurà cercavila gegantera, mostres d'il·lustració, taula rodona, tertúlies o tallers. Aquí pots consultar tota la programació.La jornada del dissabte començarà a les 10:30 h amb l'obertura de la fira amb Txell Bonet i s'acabarà a les 20:30 h amb un espectacle audiovisual de poesia. Totes les activitats tindran lloc a la plaça Major de les Preses i són gratuïtes.