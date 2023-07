​Acció Climàtica subvencionarà els propietaris de boscos madurs

Anna Sanitjas, directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. Foto: Martí Albesa

Què és un bosc madur?

El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilahur. Foto: Martí Albesa

Gestió del bosc vs vendre la fusta

Enmig de la muntanya de Xenacs, a, elha anunciat aquest divendres que llança una nova iniciativa per augmentar la superfície de boscos madurs que hi ha a Catalunya. Actualment, representen només l'1% i l'objectiu del Departament és arribar al 5%. Per aconseguir-ho,i fomentin la biodiversitat."Normalment, quan parlem del valor d'un bosc, parlem del valor de la seva fusta i no tenim en compte altres serveis que ens dona. És com si valoréssim una ermita romànica per les seves pedres i no pel seu valor cultural o paisatgístic", exposa la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,. Per primera vegada, doncs, la Generalitat llança una línia d'ajudes perquè els propietaris portin a terme una gestió del bosc que afavoreixi la conservació o creació de boscos madurs.A través del Centre de la Propietat Forestal i gràcies al Fons del Patrimoni Natural, es destinarana la subvenció (ampliables als 2 milions) que permetran cobrir unesde bosc (menys de la meitat de la superfície de bosc madur que hi ha al país). Els propietaris podran aspirar a cobrar fins aper gestionar el seu bosc i la convocatòria ja està oberta i està previst que es resolgui a final d'any. Hi ha dues línies de finançament: una que està enfocada a potenciar actuacions amb boscos on es faci gestió activa per tal de multiplicar la biodiversitat de l'espai, i una altra línia que es destinarà a crear reserves forestals perquè els boscos madurs es puguin conservar a llarg termini.Per obtenir la subvenció, el propietari haurà de gestionar el bosc seguint els criteris que defineixen el bosc madur i que, a vegades, contemplen la. Els boscos madurs són aquells que tenen arbres amb un diàmetre concret, fusta morta i un llegat històric. També són aquells que, per exemple, també s'hi fan tallades quirúrgiques: "A Catalunya estem en una situació d’amb la majoria dels boscos que són joves i cal actuar-hi, treure arbres. El que potenciem és que es deixin arbres de gran diàmetre que seran hàbitats de gran substrat perquè hi nidifiquin espècies de rapinyaires o de picots”, assegura Sanitjas.Per definir els criteris que marcaran si un bosc és madur o no, Acció Climàtica ha elaborat una guia amb eli elque estableix les característiques bàsiques d'aquesta mena de boscos. El mateix CREAF serà l'encarregat de visitar els diferents boscos que s'acollin a la subvenció i fer el seguiment per si compleixen els criteris corresponents.Els boscos madurs es consideren espais d'alt valor per la gran biodiversitat que generen: "Els boscos madurs són els que tenen més biodiversitat i més serveis ecosistèmics. Són boscos que tenen molta fusta morta que permet que hi hagi molts animals. Són boscos que tenen una gran diversitat de subhàbitats i d'espècies", explica el director general de Polítiques Ambientals,. Un bosc madur pot formar-se de manera natural amb un període d'entre 100 i 300 anys.El Departament assegura que les subvencions han de permetre que la gestió forestal a favor dels boscos madurs sigui competitiva amb els beneficis de la venda de fusta que poden treure'n els propietaris. De fet, aquest és un dels problemes de la gestió forestal: és més car gestionar un bosc que vendre la fusta que genera. "Actualment, els treballs forestals tenen un cost superior al valor de venda de la fusta i això produeix un abandonament de la gestió forestal", alerta, president de l'Associació de Propietaris Forestals del municipi garrotxí de Santa Pau. Per aquesta raó, Collelmir veu amb bons ulls la iniciativa impulsada per Acció Climàtica: "És un tret de sortida. Que hi hagi ajuts i reconeguin el servei que fa el bosc des del punt de vista mediambiental, ajudarà que hi hagi més activitat forestal i els boscos millorin".