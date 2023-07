​Tornen el Drac, el Conill i el Pollastre d'Olot: balls, horaris i dies

Dissabte 15

Diumenge 16

Dilluns 17

Aquest dissabte arrenquen una de les festes d'estiu més emblemàtiques de la ciutat: les. Durant tres dies, tres figures històriques de la faràndula d'Olot sortiran al carrer per mostrar els seus balls a la seva festa particular. Aus resumim el programa de la celebració i us detallem els horaris dels balls delLes Festes del Carme 2023 començaran dissabte amb una cercavila a les 19 h des de la plaça del Carme amb les tres figures: el Drac, el Pollastre i el Conill i Conillets. A les 22 h, a la plaça del Carme, hi haurà sardanes amb la Principal d'Olot i ballaran el Drac i el Pollastre.A la mateixa hora que dissabte (a les 22 h), el Drac i el Pollastre tornaran a sortir a la plaça precedits de les sardanes.L'últim dia de les Festes del Carme serà per al Conill. A les 20:30 h sortirà a ballar a la plaça del Conill juntament amb els Conillets i la Principal d'Olot.