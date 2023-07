Olot aprova el nou cartipàs: 24 regidories per a 11 regidors

· Regidoria de Seguretat: Pep Berga

Quatre dedicacions exclusives

Aquest dijous s'ha aprovat el nou cartipàs de l'Ajuntament d'Olot. El ple municipal ha deixat constància de la nova composició del govern de la ciutat que estarà format per vuit regidors de Junts i tres d'ERC. En total, hi haurà, les mateixes que l'anterior mandat, tot i que s'elimina la regidoria de Joventut, s'uneixen Educació i Cultura i es crea una nova regidoria dei la de. Pel que fa a les tinences d'alcaldies, els dos partits se les han repartit:de Junts serà el primer tinent d'alcalde id'ERC serà el segon tinent. Aquestes són les regidories i els seus regidors corresponents:Dels 11 regidors que formaran el nou govern municipal només quatre tindran dedicació exclusiva. Són l'alcalde Pep Berga, el regidor d'Educació i Cultura, Josep Quintana, el regidor d'Esports, Serveis Urbans i Protecció Civil, Aniol Sellabona i la regidora d'Acció Social i Salut, Imma Muñoz.Altres regidors tindran dedicacions parcials que oscil·laran entre el 50 i el 75%. És el cas de Jordi Güell, regidor d'Habitatge i Serveis Urbans, Agustí Arbós d'Hisenda i Festes, Gemma Canalias d'Empresa i Ocupació i Laila ElGamouchi de Participació, Drets Civils i Igualtat.En canvi, tres regidors que no tindran cap mena de dedicació. Són Isaac Crivillés, regidor de Mobilitat, Medi Ambient i Transició Energètica, Neus Domènech d'Innovació i Organització i Estanis Vayreda de Promoció Econòmica.