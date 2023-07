​Obliguen a repetir el jurament del càrrec a tres regidors de la CUP d'Olot

⚠️ Avui Vox es vol fer notar a l'Ajuntament d'#Olot:



"Prometo per imperatiu legal complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora pel qual he estat elegida amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l'estat i l'estatut com a norma institucional bàsica de Catalunya". Aquesta és la fórmula obligatòria que els regidors electes han d'utilitzar en el jurament del seu càrrec quan prenen possessió. A partir d'aquí, els regidors poden afegir-hi altres consideracions.El passat divendres, durant el ple de constitució del nou consistori olotí , tots els regidors van utilitzar aquesta fórmula menys tres de la CUP:. Es dona el cas que Bruna Cañada, també de la CUP, sí que va formular correctament la presa de possessió.Aquest dijous, hores abans del primer ple ordinari del nou mandat, el portaveu dea l'Ajuntament,, ha presentat un recurs contra la presa de possessió dels tres regidors de la CUP, ja que només van prometre "per imperatiu legal" i no van completar la presa de possessió prometent "lleialtat al rei" i "fent guardar la constitució com a norma fonamental de l'estat".Això suposarà que aquesta tarda, durant el ple municipal, els tres regidors cupaires hauran de repetir la presa de possessió. A través de les xarxes socials, el partit ha fet una crida a la ciutadania a assistir al ple d'aquesta tarda per mostrar el rebuig al recurs presentat per Vox.