L'entitat garrotxina a favor dels drets LGTBI,, ha emès un comunicat reclamanta les administracions de la Garrotxa per tal de fre enfront dels últims casos deque han aparegut durant l'últim mes a la comarca.L'últim va sera les Preses, on uns desconeguts van malmetre un pas de zebra amb la bandera de l'arc de sant Martí que havia estat pintat el dia abans per la brigada jove del municipi. El mateix fet es va produir a Olot el 6 de juny , quan també uns desconeguts van dibuixar proclames en contra de les persones del col·lectiu LGTBI al pas de zebra que el col·lectiu va pintar fa anys a la Plaça Mercat. I finalment, el, durant la rua del Dia de l'Orgull que es va fer a Olot, els participants van rebre escopinyades i els hi van llançar ous Tot plegat ha fet que després de conèixer el cas de les Preses, Alliberem-nos hagi fet arribar un comunicat als mitjans de comunicació mostrant preocupació pels fets i demanat un front comú de les administracions garrotxines davant l'augment d'atacs a la simbologia LGTBI a la comarca: ". Fem una crida a tots els ajuntaments de la comarca per a bastir una estratègia comuna contra aquests atacs", asseguren al comunicat.L'entitat garrotxina també: "Des d'Alliberem-nos volem mostrar la nostra més gran preocupació per aquests atacs absurds". Asseguren que "no entenen" com algú es pot sentir atacat per "uns colors a terra". "Què ens volen fer entendre? Que no podem sortir al carrer a mostrar-nos tal com som? Ho tenen molt malament. Els drets conquerits amb anys de lluita no els podran esborrar amb les seves actuacions fetes d'amagatotis. Nosaltres donem la cara. Que la donin també qui es dedica a escampar la mala maror", diu el text.