​ERC s'incorpora al govern del Consell Comarcal amb Junts i Estimem les Planes

s'ha incorporat al govern del Consell Comarcal de la Garrotxa . Després del pacte anunciat aquesta setmana per Junts i Estimem les Planes , ara Esquerra s'afegeix a l'acord per fer "un govern estable" tot i que l'entesa entre els juntaires i la formació de les Planes ja garantia la majoria amb 13 consellers.A falta de saber com serà el cartipàs, amb aquest l'acord comptarà ambque compta l'ens. En concret, són dotze de Junts, vuit d'Esquerra i el d'Estimem les Planes. El pacte entre republicans i Junts l'han signat el president de la Federació Comarcal d'ERC a la Garrotxa, Miquel Reverter i Agustí Arbós, que és president de Junts a la comarca.La incorporació d'ERC al govern significa, molt probablement, que, igual que el representant d'Estimem les Planes, Marc Puig. Es preveu que el Consell Comarcal de la Garrotxa es pugui constituir l'última setmana de juliol, previsiblement el dimarts 25. Serà llavors quan es coneixerà detalladament quins i quants membres d'ERC entren al govern comarcal. També serà el moment d'investir el president de l'ens, que molt probablement serà Santi Reixach