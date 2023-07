Pobles amb encant de la Garrotxa: els 5 que has de visitar

Santa Pau

Perxes empedrats a Santa Pau, la Garrotxa. Foto: Visit Santa Pau

Castellfolit de la Roca

Les cingleres basàltiques de Castellfollit de la Roca. Foto: Arxiu NG.

Hostalets d'en Bas

El carrer de la Teixeda, als Hostalets d'en Bas. Foto: Xavier Borràs.

Besalú

El pont romànic de Besalú. Foto: Emili Vilamala

Sant Joan les Fonts

Un dels racons idíl·lics de la Ruta de les Tres Colades a Sant Joan les Fonts. Foto: @santjoanfontsaj.

Catalunya està farcida de pobles amb encant i a latambé n'hi ha. Aquest estiu, amb els preus dels vols disparats i la inflació trucant a la porta, molts catalans es quedaran pel territori de vacances. És, doncs, un gran moment per descobrirde casa nostra que desconeixies fins ara i que t'enamoraran pels seus paisatges, la gastronomia o la història que tenen al darrere.Aquests són alguns dels poblesde la Garrotxa que no et pots perdre. Potser alguns encara no els has visitat, altres són per tornar-hi cada dia. Però tots ells tenen quelcom de singular que els fan únics.Situat al cor de la Garrotxa i del, aquest poble de més de 1.600 habitants guarda una joia del passat medieval a la comarca: el seu nucli antic. La seva plaça major i el castell són emblemes del passat i la història de la Garrotxa. Els entorns de la vila, amb diversos volcans com Santa Margarida o el Croscat, són també un patrimoni del municipi.Si hi ha un poble icònic a la Garrotxa, aquest és Castellfollit de la Roca. La vila es troba enfilada dalt d'una. La seva cinglera és un dels indrets més fotografiats de la comarca per la seva espectacularitat. Passejar-se pel nucli antic de Castellfollit és un viatge que el visitant descobrirà quan arribi al final del trajecte: el mirador de l'ermita vella.Es tracta del nucli més pintoresc dels vuit que hi ha a laPassejar-se pel carrer de la Teixeda o el carrer de Vic és obligatori per tothom que visita aquest poblet garrotxí. En tot moment, la serralada de Falgars dona context a les cases i masies històriques que hi ha a la zona.Un dels pobles més visitats de la demarcació, el país i, fins i tot, l'estat està a la Garrotxa. I la seva fama turística no és perquè sí. El seu encant el converteix en unque, a més, té un passat històric que es posa de manifest passejant pels seus carrers. El pont romànic, els banys jueus o la plaça de Sant Pere són indrets que fan únic el poble de Besalú.El segon municipi més habitat de la Garrotxa (més de 3.000 habitants) guarda un patrimoni natural únic. L'encant de Sant Joan les Fonts es troba en el seu entorn més immediat: la ruta de les Tres Colades, el pont medieval, l'església nova, els volcans que envolten el poble o eldel Molí Fondo.