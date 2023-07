​Destrossen els plafons electorals de Vox a Olot

Un dels plafons, destrossat. Foto: @IgnasiMulleras

Uns desconeguts han destrossat aquesta nit els plafons electorals dea la plaça Clarà d'Olot. Es tracta dels espais habilitats per la Junta Electoral de Zona per a la propaganda electoral dels partits.S'han destrossat els dos plafons que tenia Vox amb la cara del seu candidat, Santiago Abascal. De moment, el partit s'ha quedat sense propaganda electoral a la plaça olotina, on també hi ha els cartells de la resta de formacions.Aquest dimecres al matí ja s'havien canviat els panells malmesos per uns de nous, tot i que el partit, de momeny, encara no hi ha enganxat els cartells de nou.