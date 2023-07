​Apareixen pintades homòfobes a les Preses

😍Aquest estiu ens acompanyen 17 brigadistes joves que fan molt bona feina.

Moltes gràcies!

👏👏👏👏 pic.twitter.com/GQC4hIQ4UZ — Ajuntament de les Preses (@lespreses_cat) July 11, 2023

😡Descontents i enfadats per com han malmès el treball que van fer ahir les i els brigadistes.

✋️És una falta de respecte i un atac a la llibertat de les persones que és el que pretenia reivindicar aquest pas de vianants. pic.twitter.com/4FYfrKnvku — Ajuntament de les Preses (@lespreses_cat) July 12, 2023

Nou atac homòfob a la Garrotxa. A principis de juny apareixien pintades homòfobes al pas de zebra LGTBI que hi ha a la Plaça Mercat d'Olot i fa poques setmanes la rua de l'Orgull celebrada a la capital de la Garrotxa també va rebre escopinyades i llançament d'ous . Ara, uns fets similars han passat aEls últims dies, la brigada jove d'estiu del poble formada per 17 adolescents està portant a terme diferents actuacions de millores de l'espai públic del municipi. Els joves han repintat algunes línies viàries, un mural feminista que hi ha al poble o una coberta del pati de la llar d'infants. A més, també han repintatque hi ha davant l'escola bressol. En comptes de fer-ho amb l'habitual pintura blanca que hi ha als passos de vianants, ho han fet amb pintures de colors com a símbolPoques hores després de l'actuació, aquest dimecres al matí el pas de zebra ha aparegut repintat amb pintura blanca. A més, al seu voltant hi ha escrit amb esprai. S'hi pot identificar una esvàstica i altres paraules com "Àfrica", "Vox" i Beny Jr". Aquest últim és el nom d'un raper i compositor de trap marroquí de només 24 anys de l'Hospitalet de Llobregat.Des decap a l'acció que s'ha produït aquesta nit: "Trobem una falta de respecte i educació que s'hagi malmès un pas de vianants pintat amb esforç i dedicació per no ser capaços de respectar les diferents opinions i ideals. Podeu no estar d'acord, però no cal malmetre la via pública del nostre poble", han expressat en un comunicat. "A més s'han afegit símbols que creiem que no representen els pensaments de la majoria dels habitants de les Preses, i pensem que ni els mateixos responsables de la pintada són conscients del significat de les coses que s'han apuntat a terra", afegeixen.L'també ha manifestat el seu rebuig a les pintades aparegudes a través de Twitter: