​Arrenca el festival Vallviva 2023: concerts, horaris i dies

Elja és aquí. La tercera edició d'aquest certamen garrotxí que va començar en plena pandèmia ja arrenca motors. A partir d'aquest dimecres i fins al pròxim dissabte la música, la gastronomia i la solidaritat es reuniran a la finca de les Brides, a laOrganitzat per les empreses garrotxines Royalverd Noel Alimentària , Vallviva neix de l'impuls de l'empresari Eudald Morera , qui després de ser diagnosticat d'un càncer va decidir crear "el festival dels sentits". Vallviva combina música, gastronomia i solidaritat en parts iguals. Enguany, tots els beneficis aniran a dues investigacions de la Vall d'Hebron sobre el càncer . En les darreres edicions, també s'han fet donacions a Oncolliga, la Fundació Albert Bosch o el projecte Juan Carlos Unzué.Pel que fa a l'apartat musical, aquest 2023 Vallviva comptarà amb deu concerts. Aquest dimecres a les 20 hencetarà el certamen i a les 22:30 h tancarà la primera jornada, l'espectacle creat per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC) i la Polifònica de Puig-reig que compta amb la col·laboració de la Beth, Manu Guix, Paul Giberga i Joan Garrido.Dijous, a les 20 h serà el torn deli a les 22:30 h actuarà un dels grans noms d'aquesta edició:. Divendres hi haurà triple sessió: a les 20 h, a les 22:30 hi a les 23.59 h. L'últim dia de Vallviva, dissabte, comptarà també amb un triplet d'actuacions:a les 20 h,a les 22:30 h i la garrotxinatancarà el festival a les 23.59 h.Els quatre dies de Vallviva també s'ompliran d'estrelles Michelin del món gastronòmic més local. Cada dia, un restaurant de categoria del territori oferirà un banquet. Aquest dimecres encendran els fogons del festival olotí les germanes Puigvert Puigdevall deamb Fina Puigdevall al capdavant. Dijous cuinarà, dijous els germans Juncà de Ca l'Enric i dissabte tancarà la cuina del Vallviva el xef Paco Pérez delde Llançà.A més dels restaurants amb estrella, cada dia també es podrà degustar un menú del grup. Es tracta d'un menú degustació en format còctel on hi haurà "bufets i showcookings" inspirats en els tres restaurants del grup garrotxí (Quinze Ous, Malespina Barra Japonesa i Quina Barra Taverna).Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web oficial del Festival Vallviva. Vandepenent de la zona de platea i el dia que s'esculli. El dissabte és l'únic dia en què el preu és únic (60 €), ja que serà l'única jornada en què el públic de platea no estarà assegut. Pel que fa als sopars, tenen un preu a part i també es poden reservar a través de la pàgina web.