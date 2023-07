​El pic de calor d'aquest dimarts a la Garrotxa acaba sense arribar als 40°

L' episodi de calor intensa que ha viscut aquest dimarts a ladiu adeu sense trencar cap rècord. El pronòstic era que a la comarca els termòmetres es podien enfilar fins als 40° i, fins i tot superar-los, però, finalment, les temperatures han quedat perSegons les dues estacions que té el Servei Meteorològic de Catalunya a la Garrotxa, as'han assolit els, mentre que a las'ha arribat als. Aquestes dades s'han obtingut poc després de les, quan hi ha hagut el pic de calor màxima.Són temperatures per sota delsque el 2015, per exemple, va registrar Mieres o elsque va registrar Olot el 6 de juliol del mateix any , la dada més elevada que ha viscut la capital de la Garrotxa d'ençà que el Meteocat registra dades (des de finals dels noranta).En la jornada d'aquest dimarts, alguns municipis han obert gratuïtament les seves piscines municipals perquè la ciutadania pogués fer-ne ús amb l'objectiu de combatre la calor. És el cas de la Vall d'en Bas, Maià de Montcal, Besalú i Montagut i Oix. A Olot, l'Ajuntament ha creat un mapa de "refugis climàtics" públics , tant interiors (Biblioteca Marià Vayreda, juntament o Hospici) i d'exteriors (plaça Clarà, Parc Nou o les Fonts de Sant Roc)