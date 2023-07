​Així es repartiran ERC i Junts les regidories d'Olot

fa dies que tenen tancat el cartipàs del nou govern municipal que ha sortit de l'acord entre les dues formacions. L'executiu municipal estarà format per, vuit de Junts i tres d'ERC.El pròxim dijous se celebrarà el primer ple municipal del nou mandat en el quali les atribucions de cada regidor. Segons ha explicat el mateix alcalde,, "fa dies" que la distribució del nou govern està tancat, ja que hi ha hagut més temps del compte per negociar les funcions a causa del retard que va patir el ple de constitució de l'Ajuntament pel contenciós administratiu d'Activem Olot Els tres regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya comptaran amb carteres importants com cultura, educació, mobilitat o medi ambient. Segons ha pogut saberserà el nou regidor d'Educació i Cultura,de Medi Ambient ide Participació i Barris. A més els republicans també tindran la regidoria de Mobilitat, una de les àrees més transcendentals per al pròxim mandat amb la renovació de la concessió del TPO i l'escenari de la construcció de la futura variant d'Olot sobre la taula.Per part de Junts,mantindrà l'àrea d'Esports ila d'Urbanisme i Habitatge. Tot apunta que Agustí Arbós deixaria la regidoria de Mobilitat i seria el nou regidor d'Hisenda, al lloc de la ja exregidora Montserrat Torras. Segons Berga, no hi haurà regidories noves i la línia serà continuista pel que fa als regidors de Junts: "Molts dels regidors que ja estaven governant i ja tenien l'experiència, continuaran en les seves tasques. No hi haurà, pràcticament, regidories noves. Es mantenen de la manera que estan. Hi ha petits canvis. Els noms de les regidories serveixen per posar l'accent als temes en què més et vols dedicar durant el mandat".