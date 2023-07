​L'acusat d'intentar matar un jove d'una ganivetada a Olot afirma que es va defensar

La versió de l'acusat

Condemna prèvia

L'ha jutjat aquest dimarts l'acusat d'intentar matar un jove d'una ganivetada a Olot el. La fiscal i l'acusació particular l'acusen d'un homicidi en grau de temptativa i demanenEl judici ha començat amb la declaració de la víctima. Segons ha explicat, feia només uns deu dies que vivia a Olot i no coneixia de res l'acusat. Cap a les nou del vespre del 12 d'abril del 2021, estava amb un amic a la: "Estava assegut a terra mirant el mòbil".Segons ha detallat, el processat es va apropar al seu amic i li va dir alguna cosa que no va entendre. Va ser aleshores quan l'altre jove va colpejar l'acusat. La víctima ha declarat que, mentre s'intentava incorporar, l'homea l'abdomen. Ha descrit l'atac com a ràpid, en qüestió de "segons" i ha remarcat que no va tenir temps a reaccionar.El jove ha negat que ell agredís o colpegés el processat. Després d'adonar-se de la ferida que tenia, va demanar ajuda. A partir d'aquí, ha concretat que només recorda una dona que li taponava la ferida per intentar aturar l'hemorràgia mentre arribaven els equips d'emergències. El jove ha negat que l'atac fos durant una baralla o que ell també colpegés l'acusat.La víctima ha refermat que no té cap dubte sobre la identificació fotogràfica que va fer del sospitós: "Quan algú t'apunyala no l'oblides". També ha exposat que li han quedat seqüeles tant físiques com mentals perquè l'han hagut d'intervenir quirúrgicament set vegades i pateix trastorn d'estrès posttraumàtic arran de l'agressió.Segons va transcendir en el moment dels fets,. El primer es va produir unes hores abans, cap a dos quarts de set de la tarda, i la víctima va patir lesions a la mà. Aquest home també ha declarat al judici per videoconferència i ha assegurat que la navalla és la mateixa que hauria utilitzat l'acusat d'intent d'homicidi.El processat ha declarat al final del judici i només ha respost a les preguntes del seu advocat, Carles Monguilod. Segons ha dit, aquella tarda, unes set o vuit cerveses, i es notava afectat per la ingesta. L'acusat ha afirmat que la víctima formava part d'un grup de "dos o tres" joves que li van cridar l'atenció a la plaça Bufadors per demanar-li diners. Llavors, ha dit, el van començar a colpejar per robar-lo.i ha assegurat que, mentre queia a terra, va moure el braç instintivament per defensar-se i per repel·lir l'atac. Segons el seu relat, en cap moment va agredir ningú amb intenció de matar.Segons recull l'informe dels forenses, la ganivetada va posar en perill la vida de la víctima perquè va perdre un litre i mig de sang i, sense atenció mèdica urgent, hauria pogut patir un xoc hemorràgic.La fiscalia i l'acusació particular, encapçalada per la lletrada Natàlia Frigola, acusen el processat d'unen grau de temptativa amb l'agreujant d'abús de superioritat i sol·liciten 9 anys i mig de presó. Als escrits d'acusació també recullen que l'acusat té unaper un delicte de lesions agreujades.A banda de la pena de presó, també demanen, que l'acusat no es pugui apropar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 10 anys i que l'indemnitzi ambEl processat és d'origen cubà i, en cas de condemna, les acusacions reclamen que l'expulsin del país amb la prohibició de tornar durant 10 anys tan bon punt compleixi tres quartes parts de la pena o accedeixi a la llibertat condicional.La defensa nega l'intent d'homicidi i considera que els fets serien un delicte de lesions amb atenuants d'embriaguesa, legítima defensa i reparació del dany, perquè ha consignat 3.000 euros per fer front a la indemnització. Monguilod demana 1 any de presó.