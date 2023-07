​Qui és qui al nou Ajuntament d'Olot?

Junts

El nouja s'ha constituït. Després del retard de tres setmanes pel contenciós administratiu d'Activem Olot , divendres es va donar el tret de sortida al nou curs polític olotí. Es va fer amb el ple de constitució on els 21 nous regidors van prometre el càrrec i van agafar el seu lloc, un lloc on estaran els pròxims quatre anys. Aet presentem les 21 persones que formen el nou consistori:: 58 anys. És tècnic de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Regidor de l'Ajuntament d'Olot des del 2003 i alcalde des del 2019. Llicenciat en Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona, diploma d'Especialització Universitària de Funció Gerencial a les Administracions Públiques (Universitat Ramon Llull) i màster en Direcció Pública (EMPA – ESADE). Va treballar com a professor de Filosofia a la UNED i, posteriorment, com a tècnic al Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.: 51 anys. Periodista. Regidor al govern de l'Ajuntament d'Olot des del 2011. És llicenciat en Ciències de la Informació i en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Gestió i Direcció Pública per ESADE, màster en e-business per la Universitat Politècnica de Catalunya i postgrau en Gestió d'institucions locals per la Universitat de Girona. La seva carrera professional comença com a periodista col·laborant en mitjans com Diari de Girona, Ràdio Olot, el Doble Set, La Comarca d'Olot, TV3 o Vilaweb. També va ser director de projectes del Consorci Localret entre 2011 i 2008 i va treballar al Restaurant Les Cols entre 1998 i 2001 organitzant banquets i celebracions. Actualment i des del 2008 és el director general de SUMAR, empresa d'acció social amb serveis arreu del país.: 41 anys. Llicenciada en Investigació i Tècniques de Mercat i en Administració i Direcció d'Empreses, Diplomada en Ciències Empresarials i Grau Superior Tècnic d'Administració i Finances. Ha estat regidora d'Empresa, Comerç i Turisme a l'Ajuntament d'Olot i durant 10 anys ha desenvolupat la seva activitat professional en institucions públiques. Abans d'això, i en l'àmbit de l'empresa privada, ha coordinat tasques de programes de treball, assessorament de projectes i serveis d'atenció a les persones, a Olot mateix però també a Lleida, Galícia, Irlanda, Escòcia i Nova York. A més, ha treballat com a tècnica en promoció econòmica i experta en TIC. És també directora de Turisme Garrotxa.: 28 anys. Historiador. Graduat en Història per la Universitat de Barcelona. Màster en Formació de Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes per la Universitat de Girona. Actualment, és adjunt al cap d'Operacions de l'empresa Bellapart. Membre del grup Fòrum Carlemany Júnior des del 2018. També va ser professor en pràctiques d'Història Contemporània d'Espanya de 2n de Batxillerat a l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot.: 53 anys. Infermera. Va cursar els seus estudis a la Universitat de Vic i, posteriorment, va portar a terme dos postgraus d'Atenció Prehospitalària Urgent i Gestió Infermera a la Universitat de Girona. Ha treballat a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa des de l'any 1991 a diferents unitats i de l'any 2005 i fins al 2019 ha estat Cap d'unitat Infermera del Servei d'Urgències i Emergències amb participació en la Comissió per a la Prevenció i Atenció de la Violència Masclista a la Garrotxa i la Comissió d'Emergències de la comarca. Del 2015 al 2019 va exercir el càrrec de regidora a l'Ajuntament de Riudaura.: 33 anys. Professor. És mestre d'Educació Física. Màster d'Educació en la Diversitat (Universitat de Girona, 2013), en Diagnòstic i Intervenció en Neuropsicopedagogia (UdG, 2015) i Màster en Direcció Pública – EMPA (2022), i Executive Màster in Public Administration d'ESADE. Professor associat del departament de Pedagogia de la Universitat de Girona (2015-2019). Ha treballat com a tècnic d'Educació de l'Ajuntament d'Olot i com a coordinador UEC a la Fundació Carme Vidal i Xifre del 2013 al 2015. Ha estat també conseller comarcal de Joventut del 2019 al 2023.: 43 anys. Infermera. Responsable de l'Àrea d'Innovació de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. També ha exercit com a docent de la Fundació Privada Escoles Universitàries Gimbernat en l'itinerari d'especialització de Salut Digital. Des del 2022 és membre de la Comissió Departamental d'Innovació i Transformació del Sistema de Salut de la Generalitat de Catalunya i Referent de la Comissió Innovació de la Unió Catalana d'Hospitals. A més de graduar-se com a infermera el 2002 a la Universitat de Vic, també té el Màster eHealth en tecnologies de la comunicació i gestió sanitària a la Universitat Ramon Llull, el màster Universitari en Envelliment Actiu: Prevenció i bases per a una atenció integral a la Universitat de Vic i un postgrau en Gestió d'Infermeria a la Universitat de Girona. Des de l'any 2020, impulsa la innovació amb la implantació de projectes tecnològics per millorar l'atenció sanitària i social a la comunitat.: 56 anys. Enginyer informàtic. És Llicenciat en Enginyeria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, amb postgrau en Desenvolupament Local i Regional per la Fundació Les Heures de la Universitat de Barcelona, Postgrau en Gestió de la Qualitat en empreses de serveis per la Universitat Oberta de Catalunya i Mestratge en Direcció i Gestió Pública per ESADE. Del 1993 al 1997 va dur la gerència del CITA (Centre d'Integració de Tecnologies Avançades) de la Garrotxa. Del 1997 al 1999 va gestionar la Fundació Garrotxa Líder en les ajudes europees per al desenvolupament econòmic de la comarca de la Garrotxa. Posteriorment, del 1999 al 2011, va exercir com a gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa i els vuit anys següents, gerent de l'Ajuntament d'Olot.

Esquerra Republicana

Candidatura d'Unitat Popular

: 51 anys. Publicista. Llicenciat en Publicitat per la Universitat de Barcelona. També va cursar el Màster d'Humanitats de la Universitat de Girona. Actualment és gestor cultural.: 45 anys. Enginyer. Llicenciat en Enginyeria Tècnica Industrial per la UEUTIB. Actualment està cursant el grau d'Enginyeria Informàtica per la UOC. Durant nou anys ha desenvolupat tasques d'enginyer d'instal·lacions d'empreses industrials privades i, posteriorment, durant 14 anys va treballar en Projectes Industrials pel Grup Lecta i Projectes d'Energia per Wattia. Actualment treballa com enginyer autònom.: 43 anys. Integradora social. També és mediadora intercultural i tècnica en cures auxiliars d'Infermeria i ara està estudiant Treball Social. Ha treballat com a auxiliar clínica a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, com a Treballadora Familiar, Mediadora Intercultural a diferents centres d'atenció a la gent gran. Actualment, treballa com integradora social en un centre de menors a Sant Iscle de Colltort: 34 anys. Mestre. A hores d'ara treballa com a mestre d'educació primària. Ha estat deu anys educador en el lleure en casals i esplais de la ciutat: 35 anys. Arquitecta. Exerceix en diversos despatxos i en projectes propis. També ha treballat com a professora de secundària en diversos instituts públics: 42 anys. Tècnic en emergències sanitàries. Des del 1998 treballa com a tècnic del SEM.: 25 anys. Politòloga. És graduada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra i té un màster en Cooperació, Desenvolupament i Acció Comunitària. Actualment, treballa com a investigadora i tècnica de projectes a una xarxa d'investigació per la justícia climàtica, la justícia financera i la defensa dels béns comuns.

Partit Socialista de Catalunya

: 65 anys. Enginyer agrònom. Va estudiar Enginyeria Agrària a l'Escola Superior d'Agricultura de Lleida de la Universitat Politècnica de Barcelona. Actualment és professor tècnic de Formació Professional Agrària a l'Institut La Garrotxa d'Olot. També va ser director d'aquest centre durant nou anys del 1995 al 2004. De l'any 2004 fins al 2011 fou Delegat dels Serveis Territorials d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya a Girona.: 42 anys. Enginyera agrònoma i alimentària. També és especialista en màrqueting. Durant més de 20 anys ha treballat al sector privat en diverses empreses industrials exercint de Product Manager i, posteriorment, com a directora de Màrqueting especialitzada en l'àmbit de posicionament de marques BtoB. Ha treballat com a directora de màrqueting d'una multinacional catalana del sector del plàstic i, el 2020, va cursar un Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític i un Màster de Professorat de secundària. Des de l'any 2021 és professora de Matemàtiques i Física i Química a l'Institut La Garrotxa.: 64 anys. Economista. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat director de l'INS Bosc de la Coma i de la Zona Educativa de la Garrotxa, a part de professor de Formació Professional en l'àmbit de Tecnologia Administrativa a dos centres educatius.: 44 anys. Infermera. Ha cursat també postgraus d'Atenció Prehospitalària, Psicologia de la Salut, Infermeria Pediàtrica així com un màster en Gestió Sanitària per la Universitat Camilo José Cela. A part, també ha cursat el Màster en Prevenció i Tractament de les Conductes Addictives a la Universitat de València i darrerament ha finalitzat el Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i ensenyament d'idiomes (UNIR). Fa 21 anys que exerceix com a infermera i actualment treballa a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa adscrita a la Unitat de Consultes Externes i el CAS.

Activem Olot

: 38 anys. Professor. Mestre d'Educació Primària amb Postgrau en TDA-H, Transtrons de conducta i d'aprenentatge. També va cursar un màster d'Humanitats. Ha treballat com a socorrista, mestre de primària i, fins fa poc, era assessor a l'Ajuntament de Girona.

Vox

: 74 anys. Enginyer. És Enginyer Tècnic Industrial. Actualment, treballa a tres empreses diverses, compaginant-ho amb els projectes propis que desenvolupa com a professional.