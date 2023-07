Quatre municipis de la Garrotxa obren gratuïtament les seves piscines davant les altes temperatures d'aquest dimarts

Davant les altes temperatures que estan afectant aquest dimarts la comarca de la Garrotxa, l'han decidit oferira les seves piscines durant el dia d'avui per tal que la ciutadania pugui utilitzar-les com a refugi climàtic.D'aquesta manera, tothom qui ho vulgui (sigui del poble o no) podrà entrar gratuïtament a les dues instal·lacions per refrescar-se i combatre l'episodi de forta calor que viu la Garrotxa aquest dimarts Es preveu que la comarca pugui arribar also superar-los en una jornada en què el servei meteorològic de Catalunya ha situat la Garrotxa dins una situació de perill de nivell 5 sobre 6 per calor. A més, Protecció Civil ha activat ela la comarca davant les altes temperatures.De moment, Montagut, Maià, la Vall d'en Bas i Besalú són els dos únics ajuntaments que han decidit obrir gratuïtament les seves piscines. A Olot, l 'Ajuntament ha difós diferents espais públics on la ciutadania pot refugiar-se de la calor . Són edificis municipals i climatitzats com la Biblioteca Marià Vayreda o el local social de Bonavista, a més dels espais exteriors amb ombra com la plaça Clarà o les Fonts de Sant Roc, entre altres.