​Júlia Boada reivindica a Olot la memòria històrica i la transició verda

ha visitat Olot aquest dilluns en un dels primers actes de campanya del partit des de l'inici de la cursa electoral divendres passat. La cap de llista per Girona dei família de l'expolític garrotxí Joan Boada, ha participat en un acte de campanya a la plaça Clarà en què s'ha volgut posar de manifest la necessitat de defensar lai la seva Llei. L'acte, al qual hi ha assistit una vintena de persones, ha comptat amb la presència de membres d'Olot en Comú com Raül Valls i Míriam Borda, i també amb Isabel Alonso i Carles Vallejo de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme.A més de reivindicar la memòria històrica, Boada ha fet èmfasi en laper "acabar amb les desigualtats socials" que inclogui la mobilitat sostenible, la rehabilitació d'habitatges o la reconversió de la indústria. Segons la cap de llista dels comuns a Girona, aquesta transició s'ha de dur a terme amb "un gir a la fiscalitat" que permeti "gravar més les rendes del capital i menys les del treball".Boada ha acabat el seu discurs assegurant que el vot a Sumar En Comú Podem "és decisiu" per tres raons: "Per continuar aprofundint en els canvis, per parar la dreta i perquè les comarques gironines no es poden quedar al marge dels canvis que són necessaris".