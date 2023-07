​Olot difon «refugis climàtics» públics per les altes temperatures previstes aquest dimarts

Davant l'episodi d'intensa calor que viurà la Garrotxa aquest dimarts 11 de juliol , l'recorda que hi ha diferents espais públics per a refugiar-se de la calor. El consistori ha difós algunes zones interiors i exteriors del municipi que la ciutadania pot utilitzar per combatre les altres temperatures que aquest dimarts s'espera que colpegin amb força la ciutat.Pel que fa als espais interiors, l'Ajuntament posa a disposició laperquè la ciutadania pugui estar-hi i refugiar-se de la calor. També hi ha lao una sala climatitzada a la piscina municipal d'Olot que es pot fer servir com a refugi climàtic. I, finalment, elja està habilitat com cada estiu amb cadires i zones d'estada perquè la ciutadania pugui asseure's i passar l'estona.Pel que fa als espais exteriors, l'Ajuntament recorda que zones com lao elpoden ser altres refugis climàtics públics que poden servir a la ciutadania per als dies d'altes temperatures com es preveu que sigui aquest dimarts o davant d'onades de calor.