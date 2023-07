​Santi Reixach tornarà a ser president del Consell Comarcal de la Garrotxa

Si no hi ha res de nou, l'actual president en funcionsserà reelegit president del Consell Comarcal de la Garrotxa . Així s'ha posat de manifest aquest dilluns durant la signatura de l'acord entre Junts i Estimem les Planes per a governar durant els pròxims quatre anys el Consell.Durant la roda de premsa de presentació de l'acord ha quedat palès que la voluntat, tant de Santi Reixach com de Junts, és que la presidència no canviï de mans. "Sempre he dit que m'agradaria.", ha dit l'actual president en funcions del Consell Comarcal.Junts preveu presentar Santi Reixach com a president en el pròxim ple d'investidura que està previst que se celebri l'última setmana de juliol. Amb l'acord signat aquest dilluns, Reixach compta amb el suport del seu partit i d'Estimem les Planes cosa que li garanteix els vots necessaris (13 consellers) per sortir elegit president.Reixach ha tingut aquests quatre anys el suport transversal dels partits de l'oposició. De fet, el 2019 va ser elegit president ambi durant el seu mandat se li ha elogiat la seva capacitat per mostrar entesa i mà estesa amb la resta de grups polítics que formen el Consell Comarcal. "Tenim feina per fer i la tenim ben començada. Hem aconseguit coses tots els partits junts sense fer gaire política.. Aquesta és la meva manera de fer i és la que proposo per continuar endavant, si sóc el president", assegura Reixach.Tot apunta que Reixach podria ser investit president el pròxim, quan se celebraria el ple de constitució del Consell. L'altra data amb què treballa l'organisme garrotxí per a dur a terme la constitució és el dijous 27 de juliol. La investidura arriba amb retard a causa del contenciós electoral que va presentar Activem Olot a l'Ajuntament d'Olot i que va paralitzar durant vint dies la constitució del consistori olotí, la qual es va celebrar finalment el passat divendres.