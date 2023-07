Els Túnels de Bracons estaran tallats tres nits seguides aquest juliol

Elstornaran a patir talls nocturns durant tres dies aquest mes de juliol. Serà el. Els talls començaran la nit de dilluns a dimarts i s'acabaran la nit de dimecres a dijous. La nit de dijous a divendres ja es podrà circular amb normalitat.Els talls nocturns durant aquestes tres nits començaran a lesi s'acabaran a lesde l'endemà. Durant aquestes hores no es podrà circular als túnels en cap dels dos sentits de la marxa. Segons informa el, en aquesta ocasió, els talls són per neteja de voral, voreres, arquetes, panells, i correctius d’instal·lacions.Es preveu que aquest estiu o entrada la tardor, els Túnels també pateixin obres importants que obligaran a retallar un carril al. Les obres de millora dels problemes de filtracions d'aigua i de moviments estructurals que pateix el túnel en qüestió faran que s'hagi de modificar la circulació durant tres mesos, tot i que sempre hi haurà dos carrils i dos sentits de circulació.