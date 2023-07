​Junts assegura a la Garrotxa que treballarà des de Madrid per reduir la burocràcia

ha fet aquest dilluns el seu primer acte de campanya per ala la. Els candidats del partit a la demarcació de Girona han visitat la ciutat i han passejat per a la Plaça Mercat, a més de conèixer de la mà de l'alcalde Pep Berga el Pla de Talent que s'està impulsant des de l'Ajuntament.En una roda de premsa a la plaça Clarà d'Olot, la cap de llista del partit a Girona ha assegurat que treballaran des de Madrid per reduir la burocràcia i la fiscalitat a les empreses i que d'això també se'n veurà beneficiada la Garrotxa: "No és possible que petites i mitjanes empreses tinguin els mateixos tipus d'impositius, fins i tot a vegades més grans, que les grans empreses. També pel que fa a la burocràcia, per les petites i mitjanes empreses s'exigeixen les mateixes exigències. Un petit comerç, una persona autònoma, un petit negoci, no pot tenir el personal per fer totes les declaracions que se'ls exigeixen al mateix nivell que s'exigeixen per les grans empreses", ha assegurat, cap de llista de Junts a Girona.De cara al 23-J,davant el que ha considerat que és "una estratègia" de Pedro Sánchez el fet de convocar les eleccions a mig estiu: "Sé que hi ha frustració i que hi ha cansament en el món independentista, però també és cert que no tenim dret a deixar escons que serien coberts per d'altres i que mai jugaran a favor de Catalunya, doncs hem d'anar a votar".