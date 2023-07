Alerta per calor a la Garrotxa aquest dimarts: es poden superar els 40º

Laviurà aquest dimarts un dels episodis més calorosos dels últims anys. Segons el, la comarca podria superar els 40 graus de temperatura en una jornada que s'espera molt calorosa.Es tracta del primer pic de calor important que viurem aquest estiu i, per això, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta per perill molt alt (5/6) per calor intensa a sis comarques de Catalunya, entre les quals hi ha la, però també l'. En aquests territoris es podria arribar a supera rels 40º.

La previsió d'altes temperatures per aquest dimarts Foto: Meteocat

#Protecciocivil activa en ALERTA el pla #PROCICAT per calor molt intensa dimarts #apc — Protecció civil (@emergenciescat) July 10, 2023

La calor ja s'ha començat a notar aquest dilluns i serà dimarts quan arribarà al seu màxim. A partir d'aquest dilluns a la tarda i vespre és quan els termòmetres està previst que comencin a pujar de manera més pronunciada. Això farà que aquesta nit (la de dilluns a dimarts) també es puguin activar alertes de calor nocturna ha activat aquest dilluns al migdia ela la Garrotxa i la resta de comarques afectades per la calor. Es tracta del pla que s'activa en episodis d'emergències que no tenen un pla específic. Fins aquest dilluns al migdia, Protecció Civil havia emès avisos i alertes, però finalment ha activat el pla.Es recomana a la població que no surti al carrer durant les hores de més sol, és a dir durant el migdia i tarda, sobretot nadons, gent gran i persones amb malalties cardiorespiratòries cròniques. Beure aigua encara que no es tingui set, protegir-se del sol i tancar les finestres de casa són les principals recomanacions que fan els serveis d'emergència.