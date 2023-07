​El pacte entre Junts i Estimem les Planes al Consell inclou prioritats per al municipi garrotxí

No tanquen la porta a ERC

Les dues formacions aparquen les discrepàncies del passat

han signat aquest dilluns a Els Catòlics d'Olot l'acord que ja s'havia anunciat feia dies per a la formació del nou govern del Consell Comarcal de la Garrotxa . El president de Junts a la Garrotxa,; l'actual president en funcions del Consell Comarcal,; i el cap de llista d'Estimem les Planes i alcalde del poble,, han escenificat un acord que permetrà constituir un nou govern a l'organisme comarcal de la fórmula més senzilla: Junts sumarà el conseller que li faltava per arribar a la majoria necessària de"Ens sentim propers a la manera de veure la comarca i perquè hem treballat junts amb en Marc i ja hi ha un coneixement, una experiència, una sintonia i una visió compartia de comarca. Aquests eren uns elements clau per poder treballar per un acord amb ell", ha dit Arbós. "Des de Junts se'ns va posar tot molt fàcil per aconseguir remuntar l'Ajuntament de les Planes, tant a nivell econòmic com per tirar endavant diferents projectes que s'han parat, sobretot aquest últim any al municipi. També vam valorar el fet que durant els últims quatre anys en Santi ha estat una persona de consens a nivell comarcal", ha exposat Puig.De fet,. Actualment, el consistori planenc es troba en unaque el pacte amb Junts pretén prioritzar per tal de resoldre-la. "El que fem amb en Marc és mirar de fer les coses tant fàcils com podem amb els problemes que ell ara tingui sobre la taula a les Planes. Quan parlo d'endeutament, no vol dir que el Consell li perdoni l'endeutament, sinó que farem tot el possible per fer-hi fàcil i pugui aconseguir diners d'allà on calgui. Són aquestes coses que mirarem de prioritzar. Ell en té algunes que vol prioritzar i estem aquí per ajudar-lo", ha explicat el president en funcions del Consell Comarcal i membre de Junts, Santi Reixach. El pacte amb Estimem les Planes també inclou prioritzar o desencallar també alguns projectes del municipi.El pacte entre Junts i Estimem les Planes permet arribar a la majoria necessària per tenir majoria al Consell Comarcal de la Garrotxa, però, tot i això, Arbós ha explicat aquest matí que no tanquen la porta a la incorporació d'ERC: ". Podria ser que aquest acord s'ampliés a una banda més. Pensem que un govern transversal i ben representant pot beneficar encara més la comarca. En Santi sempre ha tingut la mà estesa i la mirada àmplia de comarca"El pacte signat aquest dilluns està protagonitzat per les discrepàncies que hi va haver, precisament, amb Marc Puig abans de les eleccions municipals. Puig formava part de la llista de Junts a les Planes, però per problemes interns va acabar expulsat del partit i va decidir formar la llista independent Estimem les Planes que el 28-M va arrasar al municipi i va assolir majoria absoluta. "He tingut discrepàncies amb Junts per les Planes, amb el president i cap de llista local. Amb en Santi i l'Agustí sí que hi ha hagut moments de discrepància, però sempre hem intentat trobar una entesa per mirar de reconduir, en aquell moment la situació.i, des que se m'expulsa vam decidir fer Estimem les Planes, però sempre hem tingut bona relació a nivell comarcal", ha explicat Puig."Les discrepàncies, personalment, penso que hem de mirar de reconduir les coses. En Marc és una persona que tota la vida ha estat de Junts. Ha passat el que ha passat i les coses a vegades no les fem prou bé tots plegats. El que hem de mirar és que si podem rectificar alguna cosa, rectificar-la i reconduir la situació", ha dit Reixach amb relació a la polèmica entre Puig i Junts.Ara, l'exmembre de Junts i exconseller al Consell per al mateix partit ha estat la peça clau per segellar la governabilitat dels juntaires a l'organisme comarcal. Està previst que el Consell Comarcal de la Garrotxa es pugui constituir l'última setmana de juliol. Tot apunta que podria serdesprés del retard provocat pel contenciós electoral d'Activem Olot a l'Ajuntament d'Olot.