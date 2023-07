​Tres ferits en estimbar-se amb el cotxe a Sant Joan les Fonts

Un ferit més, també a Sant Joan

Dos homes i una dona han resultat ferits lleus aquest diumenge al migdia en estimbar-se amb el cotxe en una pista forestal de Sant Joan les Fonts, segons han informat els Bombers de la Generalitat i el SEM. L'avís del sinistre s'ha rebut a lesa la pista que porta al nucli dePer causes que es desconeixen, el vehicle ha sortit del camí, s'ha precipitat pel marge d'un bosc i ha quedat cap per avall. Quatre dotacions terrestres i un helicòpter dels Bombers s'han desplaçat a la zona i han fet tasques d'excarceració dels ocupants. Els tres ferits han estat traslladats a dues ambulàncies del SEM, que els han evacuat a l'hospital(1) i a l'(2).També a Sant Joan les Fonts s'ha rescatatmentre feia una ruta en un indret de difícil accés. L'avís s'ha rebut a les 12.15 hores i s'han activat tres dotacions terrestres i un helicòpter dels Bombers. L'afectat ha estat traslladat en estat menys greu per una ambulància del SEM a l'hospital d'Olot.