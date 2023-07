ha segellat un pacte de govern alamb. L'acord es presentarà el pròxim dilluns en una roda de premsa. D'aquesta manera, Junts utilitza la fórmula més senzilla per arribar a la majoria: sumant el conseller que li faltava.L'acord entre les dues formacions permetrà arribar alsi formar un govern. El nou executiu comarcal estarà format, de moment, pels 12 consellers de Junts i l'únic conseller d'Estimem les Planes i alcalde de les Planes d'Hostoles,Tot i que, en un principi, Junts i ERC havien iniciat converses per un acord , finalment, la balança s'ha decantat a favor d'Estimem les Planes, malgrat que no es descarta que ERC (qui té vuit consellers) pugui acabar formant part de l'acord amb algun representant al nou govern.Qui sí que hi serà és Marc Puig, que va aconseguir majoria absoluta a les Planes amb la seva formació independent i això li ha obert les portes al Consell. Es dona el cas que Puig va deixar Junts abans de les eleccions per discrepàncies amb el partit i la llista juntista que encapçalava Pablo Odel a les Planes. Ara, però, l'exmembre de la formació serà la clau perquè Junts torni a governar quatre anys més al Consell Comarcal de la Garrotxa.