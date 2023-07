​Argelaguer acull un nou festival garrotxí sobre comunitats i nova governança

és aquest divendres i dissabte la seu d'un nou festival a la Garrotxa. Es tracta d', una nova proposta impulsada per Resilience Earth que, a diferència de molts altres festivals d'estiu, el que busca és la reflexió i el debat sobre les. El certamen vol posar el model de democràcia actual a debat i, per això, posarà sobre la taula diferents experiències i projectes que s'han desenvolupat al territori.Des d'aquest divendres i fins demà dissabte, hi haurà més d'una vintena d'activitats. La majoria seran. Per exemple, s'exposarà el projecte Fem Garrotxa , es parlarà de la "congestió territorial", els consells de poble, o es comptarà amb la presència d'alcaldes garrotxins com Artur Ginesta, Pep Companys i Enric Domènech que han impulsat noves maneres de governar als seus pobles.Tant divendres com dissabte també hi hauràper tal de construir estratègies i fórmules de canvi. A més, cada dia, les jornades s'acabaran amb activitats més lúdiques com sardanes, documentals o discjòqueis.Consulta tota la programació d'Iltir aquí