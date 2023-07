​Educació respon les famílies d'Olot afectades en la matriculació escolar: «El procés no està tancat»

Elha respost a les demandes que una trentena de famílies han fet a la conselleria després de quedar-se sense poder inscriure els seus fills a l'escola de barri als cursos d'I3. Tot i declinar una entrevista per parlar d'aquesta qüestió, fonts del Departament han remarcat aquei, per aquest motiu, "no es poden treure conclusions".Les famílies denuncien que les polítiques del Departament han fet que els seus fills hagin quedat fora de l'escola del seu barri i demanen a Educació que augmenti les ràtios a alguns centres de la ciutat o desbloquegi places de necessitats especials. Ho van reclamar aquest dimecres en una concentració davant la Comissió de Garanties d'Admissió , on hi havia un dels inspectors d'educació a la Garrotxa, Gerard Ros. Segons les famílies, Ros no les va voler atendre.Les mateixes fonts d'Educació consultades per aquest diari també recorden que la planificació educativa "sempre es fa colze a colze" entre Ajuntament i Departament. Segons la conselleria,amb l'objectiu d'acollir els infants de les famílies afectades: "S'ha pactat una ampliació de ràtios a les concertades, prevista per la normativa, amb la qual es podrà absorbir part d'aquestes famílies (les que hagin demanat alguna concertada en la seva sol·licitud de preinscripció). La resta, que només han demanat pública, han tingut l'opció de fer una ampliació de la seva sol·licitud". Les famílies que no hagin tingut cap assignació que correspongui a cap de les seves sol·licituds, les comissions de garanties d'escolarització resoldran els seus casos, segons exposa Educació.Davant les peticions que fan les famílies d'Olot, el Departament recorda quei per aquesta raó cal ajustar les necessitats d'escolarització d'una zona educativa amb el nombre total de places que s'ofereixen, tant en centres públics com concertats. Sobre la reducció de les ràtios a infantil, Educació diu que respon a "una millor qualitat educativa i atenció més personalitzada de l'alumnat", a més d'una qüestió de natalitat. I en referència a la reserva de places per a necessitats especials, les mateixes fonts del Departament expliquen que és també "una eina de lluita contra la segregació" i que "així ho indica la recerca científica.