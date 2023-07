​Les famílies d'Olot que no van poder-se inscriure a l'escola de barri protesten davant la Comissió de Garanties d'Admissió

Una altra pancarta davant l'edifici de la FES, al carrer Fontanella d'Olot Foto: Cedida

Unahan protestat aquest dimecres davant la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot per reclamar queresolgui la situació amb què es troben. Diferents alumnes d'infantil (I3) s'han quedat, de moment, sense poder anar a l'escola del seu barri i les famílies reclamen que el Departament augmenti les ràtios per tal de fer-los cabre. La protesta s'ha fet a la FES perquè és on estava reunida laExigeixen que es fixi un topall de 25 alumnes en lloc dels 20 actuals en determinats centres i així donar resposta al problema. A més, les famílies no entenen per què el Departament ha permès que l'escola concertada sí que pugui incrementar el nombre d'infants per aula i, en canvi, no es permeti fer als centres públics. Això fa que hi hagi certes famílies que es vegin obligades a portar els seus fills i filles en escoles més llunyanes o bé hagin d'optar per anar a la concertada.Les famílies, a més, carreguen contra l'inspector de zona,, que, segons asseguren, no els ha rebut aquest dimecres per poder tractar el seu malestar. Tot i això, un representant del col·lectiu ha llegit un manifest exposant la situació i demandes de les famílies.Per a les famílies, una altra solució seria utilitzar les places que el Departament ha bloquejat per ai que, en alguns centres no s'han cobert totes, com a places per a I3 normals. D'aquesta manera l'afectació seria menor, ja que permetria a alguns infants poder entrar a l'escola que necessiten. Això, però, el Departament d'Educació també ho ha descartat, una decisió que tampoc entenen les famílies.Per tot plegat, els afectats consideren que la situació afecta els vincles "emocionals i afectius" dels infants si es manté l'adjudicació de places actual. A més, consideren que no s'està respectant l'pel desenvolupament sostenible en crear comunitats i ciutats més sostenibles, ja que no es podran potenciar els desplaçaments a peu o bicicleta.