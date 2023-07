Fa poc més d'una setmana, l'associació de famílies de l'Institut Escola Greda d'Olot denunciava públicament "la saturació" que viu el centre . Asseguraven que s'han hagut d'habilitar espais educatius a zones com el menjador o el gimnàs per poder encabir els alumnes i els horaris lectius. A més, l'AFA afirma que Educació els hi havia promès la instal·lació de dos mòduls prefabricats abans de començar el pròxim curs, però se'ls hi ha comunicat que no arribaran fins a finals d'any.Elha declinat fer declaracions o entrevistes relacionades amb l'escola Greda, però fonts de la conselleria han assegurat ael Departament "està a sobre" del procés d'instal·lació dels dos mòduls i que s'instal·laran "tan bon punt es pugui" seguint els termes del contracte. Les mateixes fonts, asseguren queperquè hi ha previstos "diversos escenaris" per iniciar les classes, en funció dels espais disponibles. Finalment, des de la conselleria també es diu que "se segueix avançant en el procediment" per adequar el centre pugui acollir la secundària.L' Institut Escola Greda va néixer el 2020 enmig de la pandèmia. Educació, en disconformitat amb l'Ajuntament d'Olot, va decidir convertir l'antiga Escola Llar en un nou centre educatiu que assumiria també secundària. El nou institut escola ha multiplicat els seus alumnes, ja que any rere any, s'han anat incorporant dues línies d'ESO i el pròxim curs serà el primer en què ja hi haurà els quatre cursos de secundària actius. Actualment, el centre té gairebé