Venudes més d'un 80% de les entrades del Festival Vallviva 2023

El"ho vol donar tot" i sembla que el públic també. A poc més d'una setmana per a la celebració de la tercera edició del certamen, l'organització ha anunciat que s'han venut més del 80% de les entrades per als quatre dies de concerts. El festival de la Vall d'en Bas se celebrarà deli el divendres 14 ja ha exhaurit les entrades. Es tracta del dia en què actuarà Joan Dausà, La Guàrdia i Pep Poblet.Vallviva començarà dimecres 12 ambi laamb l'espectacle Himnes del cor; dijous serà el torn del; divendres; i dissabte tancaran el festival la garrotxinaLes entrades generals estan a la venda amb diferents opcions que van dels 50 als 70 euros per a cadascun dels dies, excepte el dissabte que hi haurà una única entrada a 60 euros. L'entrada inclou estacionament gratuït a l'aparcament del festival, accés al Village, a totes les actuacions programades del dia i reserva prèvia de seients de platea per assistir a les actuacions, excepte el concert d'Ana Mena de dissabte que serà a peu dret.A més de la música, el Festival Vallviva pretén oferir una mostra del potencial gastronòmic del territori, i per això s'han organitzat diferents sopars cada dia del festival. Cada jornada hi haurà una proposta diferent d'un restaurant amb Estrella Michelin:. Cada menú es pot reservar a un preu de 130 euros també a través del web del festival.Vallviva és un festival impulsat per la Fundació Vallviva formada per les empreses. Els beneficis del certamen es destinaran íntegrament a dos projectes de recerca oncològica del(VHIR) i(VHIO). El projecte del VHIR estudia com es comuniquen les cèl·lules perquè uns tumors siguin molt agressius i resistents a les teràpies i trobar noves dianes. Per la seva banda, el projecte del VHIO està centrat a trobar biomarcadors que ajudin a preveure la resposta als dos principals tractaments que hi ha en càncer de pàncrees per poder oferir teràpies més personalitzades i efectives.En la darrera edició, el festival garrotxí va aconseguir recaptar un total deque van anar destinats a la Fundació Albert Bosch, el projecte d'investigació de l'ELA de Juan Carlos Unzué, la Fundació Oncolliga Girona i la Fundació Nzuri Daima. I en la primera edició, es van recaptar més de 25.000 euros per a la planta d'oncologia infantil de l'Hospital de la Vall d'Hebron, a través d'un projecte de la Fundació Albert Bosch.