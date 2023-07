Horaris i preus 2023 de les piscines de la Garrotxa

Piscina Municipal d'Olot

Si bé aquest any ha arribat una mica més tard del que estem acostumats, ara ja sí que podem dir que, amb l'arribada de l'estiu, també s'ha instal·lat la calor. Una de les millors maneres de fer-la passar és anant a la piscina.Des det'ho volem posar fàcil i és per això que hem fet una llista amb tota la informació pràctica que necessites saber per fer un bany en un dels recintes aquàtics que hi ha a la comarca.: del 3 de juny al 3 de setembre: de dilluns a divendres de 9 a 20 h / dissabtes i diumenges de 10 a 20 h· Entrada puntual: 4,90 € adult / 2,50 € sènior (majors de 60 anys) i júnior (de 4 a 13 anys)· Entrada de 18 a 20 h: 3 € / 1,50 € sènior i júnior· Paquet de 10 entrades: 41 € adult / 20 € sènior i júnior· Paquet 20 entrades: 54 € adult / 27 € sènior i júnior· Menors de 4 anys: gratuït

La piscina municipal d'Olot. Foto: Ajuntament d'Olot



Piscina les Tires d'Olot

La piscina de les Tries d'Olot. Foto: Club Natació Olot

: de dilluns a divendres de 6:30 h a 22 h / dissabtes i diumenges de 7:30 h a 21 h8 €



Piscina municipal de Besalú

Piscina municipal de Besalú. Foto: Ajuntament de Besalú

Piscina municipal de Castellfollit de la Roca

La piscina de Castellfollit. Foto: Ajuntament de Castellfollit de la Roca

Piscina de Maià de Montcal

La piscina de Maià de Montcal. Foto: Ajuntament de Maià de Montcal

Piscina municipal de Montagut i Oix

La piscina de Montagut. Foto: Ajuntament de Montagut i Oix







Piscina del Càmping l'Alguer de les Planes d'Hostoles

Piscina del Càmping l'Alguer a les Planes. Foto: Càmping l'Alguer

Piscina municipal de les Preses

La piscina de les Preses. Foto: Ajuntament de les Preses

Piscina municipal de Sant Feliu de Pallerols

La piscina de Sant Feliu de Pallerols. Foto: Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols

Piscina municipal de Sant Joan les Fonts

La piscina municipal de Sant Joan les Fonts. Foto: Club Esportiu Santjoanenc

Piscina de Can Xel de Santa Pau

La piscina de Can Xel. Foto: Can Xel

Piscina municipal de Tortellà

Piscines del municipi de Tortellà. Foto: Aj. Tortellà

Piscina municipal de la Vall d'en Bas

La piscina de Sant Esteve d'en Bas. Foto: Ajuntament de la Vall d'en Bas

: del 3 de juny a l'11 de setembre: d'11 a 20 h: 8 € adults / 5 € de 4 a 12 anys i majors de 65 anys: del 17 de juny al 24 de setembre: de les 11 a les 20 h· De 0 a 5 anys: 3 €· De 6 a 11 anys: 4 €· A partir de 12 anys: 5 €· Jubilats: 3 €· Grups de 10 persones: 3 €: d'11 a 21 h i fins a les 20 h a partir del 16 d'agost· Dia feiner: 6 € (3,50 a partir de les 18 h)· Cap de setmana i festius: 9 € (5 a partir de les 18 h)· Jubilats: 2,75 €: del 27 de maig al 3 de setembre: de 10:30 h a les 20:30 h· Laborables: 5 €· Festius i cap de setmana: 6 €· De 6 a 17 anys i jubilats i persones amb discapacitats: 4 €· Càmpings, cases rurals i establiments turístics: 3 €: De 15 a 20 h: del 10 de juny al 3 de setembre: de 10 a 20 h· Laborables: 4,40 € (a partir de 14 anys) / 2,20 € veïns· Caps de setmana i festius: 5,50 € (a partir de 14 anys) / 2,20 € veïns· Gratuït fins als 4 anys. De 5 a 14 euros paguen la meitat: del 24 de juny fins al 3 de setembre: de les 11 h a les 20 h· 6 € adults (a partir de 15 anys)· 4 € (de 3 a 14 anys)· Gratuït per als menors de 3 anys: de 10 a 20 h· Laborables: 6 € (3,50 a partir de les 18 h)· Caps de setmana i festius: 8 € (4 € a partir de les 18 h)· Fins als 7 anys gratuït: de 10 a 20 h: 5 €: d'11 a 20 h: 4,50 €: del 23 de juny fins al 3 de setembre: de 10 a 20 h· 5 € adults (a partir de 12 anys) i 2 € a partir de les 18 h· 3 € infants (de 5 a 12 anys) i 2 € a partir de les 18 h