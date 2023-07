L'Institut Cartogràfic farà una prova d'estabilització a la cinglera de Castellfollit

Un pla de conservació a llarg termini

L' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya té previst dur a terme una nova acció per a la conservació de la. Després de diverses mesures com la instal·lació de sensors , ara està previst que es pugui dur a terme unaLa mesura consistiria aper fixar la pedra i evitar que hi hagi esllavissades. La prova es faria en un sector reduït de la cinglera per provar la seva eficàcia i, si funciona, s'estudiaria aplicar-ho a altres punts. "L'institut geològic ha de decidir quina d'aquestes opcions i en quin sector es tira endavant. Després caldrà veure a quines altres zones es pot aplicar", diu l'alcalde de Castellfollit de la Roca,La injecció de material dins la pedra també tindria l'objectiu d'evitar que, durant l'hivern, l'aigua que es filtra dins la roca es congeli, ocupi espai, i provoqui esllavissades. La prova es portaria a terme a les zones més sensibles de la cinglera, és a dir, aquelles que han patit més afectacions al llarg dels anys. "Es tracta d'evitar que un lloc sensible pugui desestabilitzar-se. Hem de recordar queen constant moviment des de fa milers d'anys", diu Reverter.L'alcalde de Castellfollit també explica que li agradaria tenirde la cinglera, però admet que és un document que cal redactar un cop s'hagin provat les mesures i accions pertinents. "El pla ha de tenir un pla de finançament, però primer hem de saber si les neteges o la prova d'estabilització funcionen. Tot això hauria d'assentar les bases per generacions futures per saber com s'ha d'actuar a la cinglera", diu Reverter.Des del 2018, la col·laboració entre administracions ha millorat. En el seu moment, l'Ajuntament va denunciar que la Generalitat i altres organismes donaven l'esquena a la conservació de la cinglera , una tasca que el consistori garrotxí no pot fer sol. Ara, l'entesa entre institucions és bona i això, segons l'alcalde, ha donat resultats: "Estem satisfets de les respostes de les administracions que és on hem treballat. Fa sis o set anys ningú hi estava implicat. La manera amb què estem treballant, està generant bons resultats".Per l'Ajuntament de Castellfollit seria bo tenir, però són conscients que no poden finançar-lo per si sols. També confien que d'aquí a uns anys pugui haver-hi un pla de conservació de la cinglera amb un pressupost anual destinat a mantenir un dels paisatges i formacions geològiques més importants de la Garrotxa i Catalunya.