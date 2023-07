​Col·loquen sensors de moviment a la cinglera de Castellfollit

La cinglera de Castellfollit de la Roca ja té un nou element de control. Es tracta d'unsinstal·lats a la mateixa roca basàltica. Els aparells els ha instal·lat l' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i formen part de les diferents mesures i accions que des de fa anys es porten a terme a la cinglera garrotxina per tal de controlar i estabilitzar les esllavissades que s'hi poden ocasionar.Els sensors ja estan en funcionament. Fa dos mesos es van instal·lar en fase de proves i recentment els. Estan situats al costat nord de la cinglera, a la banda del riu Fluvià, en una zona on fa anys que hi ha una esquerda que cal controlar. Els sensors detecten qualsevol moviment que hi hagi a la roca i envien el senyal directament a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, des d'on monitoren els moviments de la cinglera."És una mesura més de control per detectar petits moviments per preveure esllavissades", explica l'alcalde de Castellfollit,, qui també admet que: "La cinglera mai havia estat tant monitorada com ara". "Des que s'han fet neteges, no hi ha hagut grans esllavissades. Veiem que el resultat de tenir la cinglera monitoritzada i endreçada, ajuda".I és que a part dels sensors, de manera periòdica es fande vegetació a la cinglera (al pròxim octubre n'hi ha prevista una més), cada mig any esla cinglera per detectar si hi ha canvis en la composició de la roca i també fa dos anys es van instal·larper detectar moviments i petites esllavissades. A més, està previst que aviat el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa també ubiqui unaa Castellfollit per observar i analitzar com la pluja afecta la degradació de la cinglera garrotxina.