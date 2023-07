​Denuncien escopinyades i llançament d'ous durant la rua de l'orgull LGTBI d'Olot

Aquest cap de setmana passat, Olot va celebrar el dia de l'orgull LGTBI amb diverses activitats durant tot el dia. La jornada es va celebrar dissabte i la va impulsar l'associació garrotxinaUna de les activitats va serpel centre de la ciutat que va anar des de la plaça del Carme fins al Firal. Pocs dies després, l'organització ha denunciat a través d'un comunicat enviat a la premsa que durant la rua es van viure atacs contra alguns dels integrants de l'activitat.Segons Alliberem-nos , membres de la rua van rebre escopinades i, fins i tot, es va llançar un ou contra ells. "Van ser casos molt puntuals, absolutament inadmissibles, però no volem deixar de fer-ne esment, perquèi perillosa, perquè fomenta l'odi. I l'odi és un molt mal company de viatge", asseguren en el comunicat.Alliberem-nos destacaque hi va haver durant la rua de dissabte, però considera necessari denunciar les agressions que van patir. "Sempre hi ha qui, des d'una mentalitat tancada i excloent, es creu amb el dret de mostrar la seva intolerància", diuen. "Que sàpiguen els qui es dediquen a insultar-nos o agredir-nos, que no podran mai amargar-nos la festa i que continuarem sortint als carrers sempre. No ens cal el seu permís, perquè els carrers són de tothom", conclou el comunicat d'Alliberm-nos.La rua LGTBI que s'organitza a Olot és un acte amb motiu del Dia de l'Orgull que també se celebra a les grans capitals de l'estat espanyol. Aquest 2023 va ser la segona vegada que s'organitzava a la capital de la Garrotxa i des del col·lectiu garrotxí defensen la necessitat de mantenir aquest acte per visualitzar la realitat LGTBI de la Garrotxa.