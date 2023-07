L'ANC i Òmnium Garrotxa posen punt final a les concentracions dels dilluns a Olot

L'posen punt final a una de les iniciatives ciutadanes i populars que més recorregut ha tingut a la comarca i la ciutat d'Olot. Des del, les dues entitats han fet concentracions, pràcticament, cada dilluns, davant l'ajuntament d'Olot peri el retorn dels exiliats de l'1-O.En un comunicat difós els últims dies, les dues entitats anuncien que deixaran d'organitzar l'acte que ha estat actiu durant: "Després de reflexionar-hi durant un temps llarg es creu necessari fer un canvi de format, trobar altres maneres de denúncia, altres vies per fer visible l'anormalitat democràtica que es viu al país", expliquen.Aquest dilluns 3 de juliol serà, doncs, l'últim dilluns de concentració davant l'ajuntament d'Olot a les 19:30 h. Per commemorar el final d'aquest acte, hi assistirà l'exconsellera de l'1-O,i es comptarà amb un missatge de l'expresidentLa voluntat de l'ANC i Òmnium Garrotxa és "continuar treballant amb el doble objectiu de mantenir l'esperit de l'1-O i continuar recordant i denunciant que encara hi ha exiliats i represaliats, molts d'ells gent anònima i amb pocs recursos per fer front a un judici". Per aquesta raó, expliquen que al llarg de l'any s'organitzaran diversos actes sota el lema. Des de les dues entitats, agraeixen el suport i el seguiment que han tingut per part de la ciutadania durant les 287 setmanes que ha durat l'acte reivindicatiu que va néixer pocs dies després de la repressió del referèndum d'independència de Catalunya.