Olot es converteix en un laboratori d'arquitectura amb la 16a edició del Workshop d'RCR

Divulgació arquitectònica

Olot es converteix aquest mes de juliol en un laboratori d'arquitectura. Des, la capital de la Garrotxa acollirà la, una iniciativa impulsada pels mateixos arquitectes olotins i que pretén crear un espai de debat, recerca i divulgació de l'arquitectura del moment. Durant tres setmanes es desenvoluparan tallers, conferències i mostres on participaran estudiants i arquitectes d'arreu del món. En concret, seran 80 alumnes d'una vintena de països."Els tallers, que tenen la voluntat d'investigar temes clau de l'arquitectura i difondre la metodologia projectual d' RCR Arquitectes , estan enfocats a comprendre l'arquitectura i el paisatge amb una mirada transdisciplinar i investigadora. A més, també s'hi inclouen altres disciplines creatives com la fotografia o l'audiovisual", expliquen des de la Fundació RCR Bunka. Els estudiants visitaran les obres d'RCR al territori garrotxí i hauran de dur a terme reptes arquitectònics com la creació d'un centre de gestió del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa al Parc Nou d'Olot o la integració de la Sagrada Família a la ciutat de Barcelona.A més de l'apartat tècnic i pedagog. El Workshop d'RCR també s'obre a la ciutadania per difondre i divulgar l'arquitectura i les reflexions del sector. Per això, durant les tres setmanes que s'allarga la iniciativa també hi haurà. Enguany, serà un cicle de xerrades sobre arquitectura, comunicació, art i cinema que estarà dedicat a l'aire. "Tot i la seva naturalesa invisible, sempre ha tingut un paper clau en l'arquitectura i l'urbanisme perquè la salut i el benestar físic i psicològic de les persones depenen de les qualitats del medi ambient", exposa el programa d'RCR.En total, hi haurà, totes a les: aquest dilluns 3 de juliolparlarà sobre l'Arquitectura en tots els seus estats; dimarts 4,, sota el títol "La construcció d'una arquitectura intangible", explicarà com comunicar arquitectura en diferents formats des de l'editorial, festivals i altres tipus d'activisme; dimecres 5,que obrirà horitzons al món de l'art amb la conferència "La funció de l'eteri: una visió des de l'arquitectura i l'art sobre atmosferes confinades i territoris inconclusos"; dimarts 11,que traslladarà el públic al món del cinema amb la xerrada "El vent ens portarà"; dimecres 12,(Eduard Callís i Guillem Moliner) durà a terme la conferència titulada "Empelts"; i divendres 21,que parlarà d'arquitectura amb la seva xerrada "Aire elemental".A més de les conferències, sota el paraigua del Whorkshop d'RCR també unaanomenada "Bosc" que arriba aquest 2023 a la seva cinquena edició i l'onzena edició del taller de fotografia impartit pel fotògraf japonès,