​Rescaten una excursionista desapareguda a Beuda

Rescat a Sant Feliu de Pallerols

L'equip delsdels Bombers de la Generalitat de Catalunya va rescataruna dona que s'havia perdut mentre feia excursionisme a Beuda. Els fets els han donat a conèixer ara l'equip dels GRAE, tot i que fa gairebé una setmana que van passar. La dona va estar unesL'excursionista va sortir a caminar a les vuit del matí. Cap a les 12 h una seva companya la va trucar en veure que no tornava a casa. Li va dir que estava baixant i que aviat arribaria. Però la noia no tornava i la companya va decidir tornar-la a trucar. L'excursionista no contestava i, finalment, es va alertar als Bombers de la situació que van decidir. Es va utilitzar un helicòpter i agents a peu que van buscar per la zona de l'església deFinalment, cap a les 20:55 h es va poder parlar amb l'excursionista per telèfon i va informar quei que estava a prop d'un barranc. Al cap de pocs minuts la van localitzar i va ser traslladada amb helicòpter sana i estàlvia fins a un punt obert i d'allà fins al seu cotxe. La dona va tornar a casa amb el seu vehicle particular sense necessitar atenció mèdica.El que sí que va passar aquest cap de setmana, concretament dissabte, va ser un servei de rescat dels Bombers a Sant Feliu de Pallerols per una parella d’excursionistes que se'ls hi va fer fosc mentre feien la ruta de la Font de Rocalba. L’avís es va rebre a les 20 h i se'ls hi va fer acompanyament fins a arribar al poble, ja que tots dos es trobaven bé.