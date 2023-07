​Més de tres dies sense cobertura a la Vall d'Hostoles per una avaria

Fuita d'aigua a les Planes

🚱



*URGENT TANCAMENT D’AIGUA*



Una fuita a la xarxa general de Pocafarina obliga a tancar el subministrament a tot el barri. Es desconeix quan es podrà restablir el servei.



Us mantindrem informats.



Disculpeu les molèsties. pic.twitter.com/nTUCMSt6Fd — Les Planes Hostoles (@lesplanescat) July 2, 2023

Des de divendres al matí, laes troba sense servei de telefonia i 3G. Els afectats són els clients de Movistar i, principalment, habitants de Sant Feliu de Pallerols i les Planes d'Hostoles. Segons els alcaldes, la situació és conseqüència de la tempesta elèctrica que hi va haver dijous a la nit.Des de llavors, el servei no funciona amb normalitat i la companyia no ha mostrat celeritat a l'hora de solucionar-ho. De fet, fins aquest diumenge els operaris de Movistar no han començat a treballar per recuperar el servei i es desconeix quan es tornarà a la normalitat.No és la primera vegada que la Vall d'Hostoles es queda diversos dies sense servei de telefonia a causa d'episodis meteorològics. Des dels Ajuntaments asseguren queper part dels operadors. "A nivell de comunicacions tenim bastants problemes, sobretot, quan hi ha tempestes, fins i tot quan no són molt i molt importants. Crec que hi ha falta de manteniment o de reparacions perquè no és normal que hi hagi talls tan sovint amb el tema de telefonia", diu l'alcalde de Sant Feliu,, aL'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, també s'ha mostrat indignat amb la situació: "Com sempre, Movistar ens té oblidats del tot. La comunicació amb la companyia és zero. L'últim cop que vam estar així van tardar set dies ben bons a arreglar-ho i ara sembla que anem pel mateix camí. Estem deixats. Hi ha una falta de manteniment, tant de Movistar com d'Endesa. Cada dos per tres tenim també problemes de llum amb petits episodis de tempestes o de vent. Quedem oblidats i sense servei de res", ha assegurat Puig a NacióGarrotxa.Segons ha comunicat Movistar a l'Ajuntament de les Planes,distribuidora i ho va cremar tot. Els tècnics ja hi estan treballant, però no saben quan podran restablir el servei.Els consistoris de la Vall d'Hostoles han demanat als usuaris afectats per la situació que denunciïn els problemes que estan patint per intentar fer "pressió" a les companyies. A les Planes tenen pensat presentar unaamb els establiments del poble, ja que estan sent un dels sectors més damnificats de la situació perquè han hagut d'estar tot el cap de setmanaEs dona el cas que l'avaria telefònica que està patint les Planes d'Hostoles ha coincidit amb una avaria d'aigua aquest diumenge. Una fuita a la xarxa d'aigua del barri deha obligat a tancar el subministrament a aquest sector del municipi. La fuita es va poder solucionar amb qüestió d'hores, però aquest dilluns el poble encara patia les conseqüències de l'avaria, ja que la pressió de l'aigua s'ha vist afectada i l'Ajuntament ha demanat reduir el consum fins que es pogués recuperar la pressió habitual.