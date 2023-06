​Riudaura crea una programació estiuenca que permetrà tenir al poble un servei de bar

Foto: Ajuntament de Riudaura

Riudaura engega aquest cap de setmana una programació d'estiu que no només oferirà activitats al poble, sinó que també recuperarà un servei que feia anys que el municipi havia perdut: el de. Sota el nom de "", la programació s'allargarà tots els caps de setmana de juliol (divendres, dissabtes i diumenges). Es farà ali comptarà amb cinema a la fresca, actuacions musicals, monòlegs, etc.La programació que ha impulsat l'Ajuntament servirà perquè durant els dies que hi hagi activitat es pugui establir al mateix parc del centre cívic un espai de restauració que oferirà servei de bar amb begudes i sopars a partir de les 18 h. Des del consistori assenyalen que, encara que sigui per un mes, és una bona notícia que el municipi recuperi aquest servei, ja que a Riudaura fa mesos que no hi ha cap bar ni restaurant.Consulta tota la programació del "Deixa-t'hi caure":