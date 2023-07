​Junts i ERC inicien converses per un possible pacte al Consell Comarcal de la Garrotxa

Els resultats electorals de les eleccions municipals del 28-M van deixar un nou escenari al Consell Comarcal de la Garrotxa . Junts va perdre la majoria que tenia des del 2019 i això l'obliga a pactar amb algun partit si no vol governar amb minoria. Amb els resultats de les eleccions elsqueden repartits de la següent manera:amb 12,amb 8,amb 2, laamb 2 i(que entra per primera vegada) amb 1.L'escenari postelectoral del Consell Comarcal de la Garrotxa fa que el pacte més factible sigui entre Junts i ERC per aconseguir elsper tenir majoria. De fet, segons ha pogut saber, els dos partits ja han iniciat alguna conversa informal per configurar l'entesa. Tot i això, les dues formacions assenyalen que són "converses inicials".De fet, la suspensió de la constitució de l'Ajuntament d'Olot per un recurs d'Activem Olot fa que la constitució al Consell Comarcal també s'hagi ajornat fins a finals de juliol. Això dona més temps als dos partits a poder parlar i definir quina seria l'entesa. "Estem parlant, però no vol dir que estiguem pactant res. Junts és qui ha de prendre la iniciativa. Nosaltres, igual que ells, també hem perdut pes al Consell. No hi ha res fet", assegura, president comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya a la Garrotxa.Reverter assegura que si ERC entrés al govern comarcal seria bo "per la comarca". Recorda que qui haurà de decidir si es pacta amb Junts o no és el nou grup de consellers que assigni el partit. El president comarcal admet que fins ara no hi ha hagut cap contacte amb la resta de grups (PSC, CUP i Estimem les Planes) per un possible pacte a quatre que també aconseguiria la majoria.Tot apunta, doncs, que el pacte més natural al Consell Comarcal, i amb el precedent d'Olot , seria entre Junts i ERC. Cal definir, però, quina mena de pacte establirien els dos partits, ja que no està clar si ERC entraria al govern, si només donaria suport a la investidura o garantiria l'estabilitat des de l'oposició. Són opcions i escenaris s'aniran desvelant al llarg de les pròximes setmanes.