​Set garrotxins a les llistes electorals del 23-J

D’aquí a una setmana començarà la campanya electoral per a les eleccions estatals ali al. Com cada any, alguns garrotxins vinculats als principals partits formen part de les llistes electorals de diferents formacions que s’hi presenten a l’àmbit gironí.A diferència de les municipals, a les eleccions estatals les llistes electorals són per demarcació i cada partit ha de presentar una llista per província. En el cas de Girona, la llista que més garrotxins agrupa és la d’. Per al Congrés, els republicans han escollit com a número 4 a l’exalcalde de Santa Pau,qui anirà per primera vegada a unes eleccions estatals i formarà part de l’equip que lidera Montse Bassa. A la mateixa llista, però com a suplent, també hi ha l’exregidora de Sant Feliu de Pallerols d’Units per Sant Feliu,. Per a la llista del Senat, ERC també comptarà amb una garrotxina:. L’exregidora de l’Ajuntament d’Olot durant pocs mesos al 2019 és la número 3 de la llista republicana pel Senat que lidera Josep Maria Terricabras.Qui no ha presentat cap garrotxí a les seves llistes és. En canvi, sí que ho ha fet el, la. En el cas dels socialistes,anirà de número 6 al Congrés; pel que fa als cupaires, l’exregidor olotíanirà de suplent a la llista; i el també exregidor de l’Ajuntament d’Olot,, serà el cap de llista de VOX a Girona per al Congrés amb força possibilitats d’entrar a l’hemicicle estatal.Per últim, a les llistes del 23J també hi trobem. El candidat a l’alcaldia d’Olot a les passades eleccions municipals va de suplent a la llista deConsulta aquí les llistes electorals completes per al 23-J.