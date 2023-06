​Un xoc frontal entre dos vehicles deixa quatre ferits lleus a la carretera de les Preses

Quatre persones han resultaten un accident de trànsit aquest dijous a la tarda a laque connecta Olot i les Preses. El xoc s'ha produït al voltant de lesi s'hi han vist implicatsque haurien impactat frontalment.Segons els serveis d'emergències, en un dels vehicles hi viatjaven tres persones que han patit rascades i una un cop al pit. A l'altre vehicle hi havia un únic conductor que s'ha queixat de dolor al pit i al braç. El SEM ha considerat els quatre ferits com a lleus i els ha valorat in situ. Tots quatre han sortit del vehicle pel seu propi peu abans que arribessin els serveis d'emergència.L'incident s'ha produït en un moment d'alta intensitat de trànsit a la zona i enmig d'un ruixat. Això ha provocata tota la C-152 en una hora punta. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat tres dotacions de Bombers, una ambulància del SEM i agents dels Mossos d'Esquadra.