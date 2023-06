​Set productes garrotxins premiats amb el segell Girona Excel·lent 2023

La Garrotxa ha estat una de les comarques més reconegudes en l'entrega dels nous segells. Set productes elaborats a la comarca han rebut la distinció promoguda per lai que premia els millors productes de diferents categories i sectors gastronòmics de la demarcació.Els seleccionats s'han donat a conèixer aquest dimarts. En total, s'ha atorgat el segell a. En el cas de la, hi ha set productes de quatre empreses diferents. Una d'elles és la productora de cervesa Santa Pau Ale Works que ha estat premiada per lafeta amb souri lambic; l' Hort de les Mulleres de la Canya també ha rebut un segell Girona Excel·lent per al Embotits Gori de Sant Privat d'en Bas s'ha emportat dues distincions amb lai la, aquesta última en l'especialitat de productes singulars d'embotits; i la gran triomfadora garrotxina dels Girona Excel·lent 2023 ha estat la formatgeria de la Vall d'en Bas La Xiquella que ha rebut tres reconeixements per tres dels seus productes: els formatges de vaca, i el formatge blau anomenatLa iniciativa Girona Excel·lent va arrencar el 2014 i permet als productes seleccionats utilitzar durant dos anys la marca, a més de beneficiar-se d'accions de promoció i gaudir de serveis de formació i treball en xarxa empresarial. La selecció dels productes la fa un jurat professional a segues. Des de la Diputació destaquen que aquest any s'ha batut el rècord de productes que s'han presentat a la iniciativa. En concret han estat 447, 137 més que la darrera vegada.Consulta tots els productes guardonats aquest 2023 aquí