​La Garrotxa ja ha rebut gairebé 10 milions d'euros dels fons Next Generation

El sector empresarial, el més beneficiat

Acció Climàtica és qui més diners ha entregat

La Garrotxa ja ha rebut gairebédels fonsdes que es van començar a desplegar el 2021. En concret, la comarca ja ha rebut 9,87 milions d'un total de 25 convocatòries que han beneficiat adel territori.Ara, elha fet públic un mapa interactiu on es pot veure com s'estan distribuint els fons a cada un dels municipis. La informació que apareix al mapa s'actualitzarà periòdicament i permet conèixer la distribució que s'ha fet d'aquests recursos, a través de les convocatòries, a les diferents àrees geogràfiques del territori, sigui per vegueries, per comarques o per municipis.En el cas de la Garrotxa,, equivalent al 35% del total. El segon actor que més finançament ha rebut han estat lessense ànim de lucre amb 2,7 milions, seguit delsamb 1,8 milions. Pel que fa a lesde la Garrotxa, han rebut només el 15% del total que s'ha distribuït a la comarca, és a dir, 1,5 milions.De moment, el projecte garrotxí que ha rebut més finançament per part dels Next Generation és la reforma de la residència Sant Jaume d'Olot . Laha rebut 1,2 milions aquest 2023. Qui també ha rebut una quantitat similar és el clúster carnique el 2022 va rebre dues subvencions que sumades conjuntament també arriben a 1,2 milions. A més distància, hi ha els 500.000 euros que ha rebut el Consell Comarcal, els 476.000 de l'empresa de Besalú, o els 274.000 euros que va rebre l'any passat l'per a projectes de mobilitat urbana.Qui més Fons Next Generation ha distribuït, fins al moment, a la Garrotxa ha estat, amb diferència, el Departament d'. La conselleria actualment liderada fins fa poques setmanes per Teresa Jordà ha entregat a la Garrotxa gairebé 5 milions d'euros provinents dels fons europeus. En segona posició, s'hi troba elamb 2 milions i, en tercer lloc, elamb 1,3 milions.El mapa que ha publicat recentment la Generalitat conté dades de les convocatòries resoltes i s'anirà actualitzant a mesura que es vagin resolent noves peticions. De moment, La Generalitat ja ha entregat el 70% d'ajudes que ha rebut dels fons Next Generation. La nova eina interactiva no té en compte les licitacions ni les concessions directes de les administracions a altres entitats del sector públic.