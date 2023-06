​El CPA Olot planta la Generalitat per no considerar les patinadores esportistes d'alt nivell

Carla Vendrell, la millor nota de la Selectivitat 2023, una damnificada més de la situació

Elpassa del diàleg a la pressió. Des de fa anys el club està lluitant perquè laconsideri les patinadores del grup de show, fet que suposaria moltes més comoditats a l'hora de compaginar, per exemple, estudis i entrenaments o competicions. Ara, però, farts d'esperar avenços, el club ha decidit canviar d'actitud i abandonar el diàleg per començar a fer gestos públics de desacord.Per aquesta raó, el CPA Olot ha anunciat queque la Generalitat, en concret el Departament de Presidència, oferirà el pròxim 13 de juliol als equips catalans que han aconseguit èxits internacionals. El club olotí va ser campió d'Europa i subcampió del món el 2022 amb el ball Escalant . L'absència del CPA Olot a l'acte ha estat anunciada pel mateix club amb un comunicat a les xarxes socials:En declaracions a, el president del CPA Olot,, diu que han decidit declinar la invitació a causa dels anys que fa que esperen algun avenç en la seva reclamació: "Estem igual que quan vam començar amb l'actual secretari general. Les últimes converses que vam tenir mereixien una plantada per part nostra". Segons Sagués, les últimes notícies que va rebre el club sobre la seva reivindicació eren negatives pels seus interessos i assegura que no s'ha avançat en res.. Entenem que hem de passar a una següent fase, on sigui possible fer més pressió i que s'adonin que realment aquest greuge l'hem de poder revertir el més aviat possible", diu Sagués. Segons el president del club olotí la condició d'esportistes d'alt nivell no és una qüestió de diners, sinó de "voluntat política". Per això, Sagués demana que la Secretaria General de l'Esport creï uper estudiar la situació i desencallar-la: "Serviria per valorar la proposta i que realment si el problema ve per una qüestió tècnica, puguem-ho debatre i puguem parlar. Però el que sí que no pot ser és que hi hagi aquesta inacció que és el que fa que això no avancem".Atorgar la condició d'esportista d'alt nivell depèn de la Secretaria General de l'Esport i permet que, per exemple, els esportistes puguin ajornar exàmens en cas que coincideixin amb una competició. Des del club asseguren que moltes patinadores es veuen obligades a deixar l'esport per les dificultats que els hi suposa compaginar-lo amb els estudis. Precisament, aquests dies s'ha donat a conèixer que una expatinadora del CPA Olot ha estat la millor nota de la Selectivitat 2023 . Sagués recorda queva haver de deixar el patinatge per centrar-se en els estudis: "Ningú sap, o hi ha molt poca gent que sàpiga que ja no patina amb el club des del final del 2021. Malauradament, una de les raons que la van fer decidir a deixar de patinar, precisament, va ser el fet de no poder conciliar l'esport i l'educació".Des del CPA Olot recorden que la seva reivindicació no és només per a les patinadores olotines sinó per totes les esportistes catalanes dels grups de show que competeixen internacionalment. Es dona el cas, per exemple, que, però a Catalunya no. El club olotí espera que l'absència a l'acte del pròxim 13 de juliol pugui servir per visualitzar la seva demanda i fer pressió per desencallar-la.