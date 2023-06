​L'Ésdansa 2023 mostrarà balls de Moldàvia, Perú, Uganda i Uruguai

Un espectacle amb els ulls tancats

La presentació de l'ÉsDansa 2023 s'ha fet a Barcelona Foto: Festival ÉsDansa

Foment als joves creadors

Auditoria ambiental

La 41a edició delde les Preses comptarà amb les companyies Viorica de, Minchazama del, Crane d'i Compañía de Tango Julio Sosa d'. Aquestes són les danses d'arrel internacionals que es podran veure a les Nits Ésdansa, on es convida al públic a ballar i experimentar ritmes de les danses tradicionals d'altres països. El festival, que enguany es farà entre, fomentarà elsdel país en la dansa d'arrel, i per això han creat un itinerari especial per a nous creadors. Per altra banda, el festival ha anunciat que farà una auditoria per millorar la sostenibilitat i reduir l'impacte ambiental.El festival planteja dues "experiències" de cara al festival. La primera d'elles és, tal com ha descrit la directora del certamen,. La gent anirà a cegues fins a una ubicació secreta i allà assistirà a un. Tot i que no han volgut detallar quina serà la companyia que oferirà aquesta experiència, Feixas anima al públic a "deixar-se portar". Serà un espectacle fet per una companyia convidada al festival i la gent haurà "d'escoltar" més que no pas veure una coreografia dins del format habitual d'espectacles de dansa.L'altra experiència és la nit dedicada al Perú amb un monogràfic dedicat a La Marinera. Es tracta d'unaque la gent aprendrà a l'Ésdansa. Però l'objectiu és que a partir de La Marinera la gent conegui altres aspectes de la cultura peruana com ara la gastronomia.A banda d'aquestes dues experiències, el festival d'enguany vol fomentar els joves creadors de dansa d'arrel. Per això han organitzat una conferència amb alguns dels ballarins per tal que expliquin la seva experiència i perquè van decidir dedicar-se a la dansa tradicional. A continuació es podran veure alguns dels espectacles que han fet els joves. 'Si em vagués', de Lali Mateu, Roger Cusidó i la Companyia la MINIMíssima; 'L'Hereu Riera', de Pere Seda; 'Flor de Maig', de Xavier Gumà i Verònica Hernández; 'Lo Faunal', de Pol Jiménez.Per fomentar aquesta creació juvenil el certamen estrenad'enguany que es titularàen què hi haurà aquestes activitats. Per altra banda, també hi haurà l'itinerari Pla d'impuls a la dansa d'arrel, on s'inclouran els espectacles que han rebut una mentoria dins del pla d'impuls que ha organitzat la Direcció General de Cultura Popular i la Fira de la Mediterrània. Aquest projecte compta amb el suport del festival Ésdansa, l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, la Federació d'Ateneus de Catalunya, el festival Dansàneu i el programa Mans de Catalunya Ràdio.Un dels espectacles més destacats deque s'estrenarà al festival és, del grup Marboleny Beta. L'espectacle parla de la bruixeria i com aquesta figura es va convertir en un element per apartar les dones durant molts anys. La dansa tradicional i noves tendències es fusionen en aquest espectacle que permet veure que "tot i que passin anys seguim igual", ha explicat la directora de l'Ésdansa.El festival es va comprometre a millorar la sostenibilitat des de fa uns anys. Ara, aquest compromís es materialitza amb una auditoria ambiental que faran. A partir d'una ajuda del Departament de Cultura, els organitzadors del festival. A finals d'any preveuen tenir les conclusions i començar a treballar diverses accions de curt, mitjà i llarg termini per reduir la petjada ambiental que té l'Ésdansa.